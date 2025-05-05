壽司郎第二波「排球少年透卡」今日登場　門市未營業粉絲搶先排隊

▲壽司郎第二波「排球少年透卡」今日登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎攜手日本超人氣動漫《排球少年!!》的聯名活動4月20日登場，大批粉絲搶購聯名商品，其中小圓包已完售，而今天則是超人氣聯名透卡第二波上市日，不少粉絲一早就到還未營業的門市前排隊等候。

壽司郎與《排球少年!!》這次合作將推出聯名餐點、周邊商品及主題店，只要點用聯名餐點，就可隨機贈送Q版人物插卡、吉祥物角色貼紙1張、聯名透卡。另有小圓包、飲料杯的加購商品。

▲壽司郎第二波「排球少年透卡」今日登場，中華店還未營業，就有粉絲搶先排隊。（圖／業者提供）

其中透卡人氣最高，活動第一天就讓壽司郎的鮪魚賣到缺貨，隔天緊急更換為「綜合刺身拼盤」，但第一波釋出的6款透卡也在第四天就送完。今天是第二波5款透卡的上市日，聯名餐點恢復為原本的「鮪魚豪華拼盤」，其中有高人氣角色「研磨」，一大早就有粉絲到還未營業的中華店等候排隊。

▲排球少年聯名小圓包已完售。（圖／記者黃士原攝）

此外，活動期間內用單筆發票滿700元，即可用250元加購聯名飲料杯，或200元加購聯名小圓包，其中小圓包已完售，而飲料杯也快賣完，僅剩少部分門市還有貨。

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋5/9登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋5月9日至6月27日登場，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身限定「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司也推出全新集點贈活動，分別是摺疊旅行袋、不鏽鋼隨手杯。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也推出全新集點贈活動，限量3000個「摺疊旅行袋」以夢幻夏日花火結合 Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等人氣角色躍上袋身；另一款是「不鏽鋼隨手杯」，1200ml大容量搭配握把設計，全台限量2000個。活動期間自5月9日起，凡於藏壽司單筆消費滿300元即可獲得一點，集滿指定點數後即可獲得。