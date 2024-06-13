住礁溪溫泉飯店每人1125起！享早餐吃到飽　免費去童玩節

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花東振興觀光補助案上路，礁溪捷絲旅搭上補助熱潮，從即日起一連四天，推出「加碼振興補助現折1000元起」快閃優惠，官網訂房直接折抵，適用住宿日為6月13日至9月30日止，若4人入住，每人每晚1125元起，還享免費早餐吃到飽、直接客房升等。

礁溪捷絲旅即日起推出的快閃優惠，免證件登記，官網訂房直接折抵，周日以及熱門暑假中秋假期皆適用，若4人入住每人最低1125元起，享翌日吃到飽自助式早餐，再免費升等至寬敞舒適的12坪日式溫泉客房，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠

▲宜蘭國際童玩節即將到來。

此外，一年一度的消暑盛典「2024宜蘭國際童玩節」將於7月6日至8月18日於冬山河親水公園清涼登場，距離飯店開車僅25分鐘即可抵達。配合宜蘭縣府推出的「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，酒店住宿單筆消費滿2000元，即可再兌換童玩節「入園憑證」1人1次，消費滿4000元兌換童玩節2人入園憑證，依此類推，遊客持憑證及捐出住宿發票，享免費入園。

▲礁溪長榮酒店。（圖／業者提供，下同）

搶攻暑假出遊商機，長榮酒店於全台據點均推出多項消暑住房專案。例如礁溪長榮鳳凰酒店於6月20日前預訂暑假住房，享免費升等、1位12歲以下兒童免費；台南台糖長榮酒店暑假雙人成行，每晚3699元起。

全台長榮酒店據點推出住房優惠，除上處兩據點外，台中長榮桂冠酒店暑假期間推出「好享一抹茶」住房專案，平日雙人入住3699元起，專案贈送降暑的宇治金時圓仔冰券、台中館30週年限定Q版恐龍悠遊卡等多重優惠。