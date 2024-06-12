北市中山站「女子喫茶派對」連2周末登場！住晶華酒店享延遲退房

▲「微糖生活節」6月份以「女子喫茶派對」甜蜜迎夏。（圖／翻攝自Facebook／愛手創 Ishands ）



記者彭懷玉／台北報導

即日起每周五六日在捷運中山站均有「微糖生活節」，6月份以「女子喫茶派對」甜蜜迎夏，對此，台北晶華酒店於6月底前推出「晶華中山—女子喫茶假期」住房專案，入住13坪的豪華客房、享用兩客全台唯一被CNN推薦的自助早餐，一泊一食每房7,000元起。

▲「女子喫茶派對」地點位於心中山線型公園與爵士廣場。（圖／晶華酒店提供）



「微糖生活節」由北捷攜手有趣市集共同打造，地點選在串聯捷運中山、雙連站的心中山線形公園，爵士廣場每周六、日下午4:30至6點加碼音樂演出，由JJ原木樂團、愛玩樂樂團等人氣樂團輪番演出，開放免費入座。「女子喫茶派對」則集結各式茶飲、文創手作、日式器皿、服飾攤位以及人氣餐車，營造置身日本午後的愜意氛圍。

▲台北晶華即日起推出「女子喫茶假期」住房專案。（圖／晶華酒店提供）



主辦單位也在爵士廣場設置復古特區，集結各種老物、古著及玩具等懷舊物件供挖寶、拍照，穿越時光回到美好年代。此外，現場還推出互動心理測驗，花3分鐘滑手機找出專屬自己的「命定下午茶」，憑截圖畫面，前往愛手創職感選物店（臺北市大同區赤峰街49巷15號1樓），可帶走限定特色小禮。

台北晶華酒店表示，入住「晶華中山-女子喫茶假期」專案的房客，在逛完市集之後，向飯店櫃檯人員出示拍照打卡的照片，即可獲得紅酒一瓶或延遲退房的專屬禮遇，隔日再前往栢麗廳享用豐盛的自助早餐，為專屬閨蜜的輕旅行劃下完美句點。

微糖生活節-女子喫茶派對

期間：6/14-6/16、6/21-6/23

周五：下午3點至9點

周六：下午2點至9點

周日：下午2點至8點