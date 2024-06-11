降幅最高33％！順億鮪魚專賣店降價　黑鮪赤身壽司只要40元

▲順億鮪魚專賣店6月推出新菜單並且降價。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

記者黃士原／台北報導

鮪魚控有福了！連鎖餐飲品牌「順億鮪魚專賣店」6月推出新菜單，其中數十款菜單同步降價，最大降幅33％，黑鮪赤身壽司由60元降為40元，黑鮪大腹生魚片由370元降為300元。

從高雄前鎮漁港起家的「順億鮪魚專賣店」，為隆順漁業集團旗下品牌，目前全台擁有19家直營門市，遍布於北中南，目標明年農曆年前擴展到30家直營店。由於魚貨來自自家船隊，確保了新鮮與品質，而自營的加工廠、超低溫冷凍廠和超低溫物流系統，以一條龍的服務，嚴格把關「從海洋到餐桌」的每個環節。

▲順億鮪魚專賣店黑鮪大腹生魚片由370元調整為300元。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

順億鮪魚專賣店這次6月降價菜色，涵蓋了多款人氣餐點，包括黑鮪赤身壽司由60元調降為40元（降幅33％），黑鮪大腹生魚片由370元調降為300元（降幅19%），極上TORO拼盤由1180元降為1000元（降幅15％），以及最受歡迎的鮪魚味噌湯由40元調整為35元，且繼續保留續湯服務，其他數十項餐點的價格皆有調整。順億表示，此次回饋活動的所有成本由公司吸收，餐點將會維持與以往相同的高品質。

▲新菜單中有數十項餐點價格皆有調整。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

▲31冰淇淋6月降價。（圖／資料照／記者黃士原攝）

近期宣布降價的還有「31冰淇淋」，日前透過臉書粉專公告，他們一直思考著要如何讓更多消費者接近31冰淇淋，即便原物料成本、國際運輸成本雙漲，仍積極與總部溝通、合作，終於從2024年6月1日起全商品降價，標準單球110元降到95元，小雙球從140元降到120元，外帶冰淇淋也有5％～15％不等的降幅。