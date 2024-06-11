「太陽公主號」餐點開箱！求婚必勝海景餐廳　穿越時空賞魔術秀

▲公主遊輪「太陽公主號」早餐選項豐富。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／地中海報導

郵輪不只是交通工具，近年演化成一座吃喝玩樂兼備的海上宮殿，《ETtoday東森新媒體》實際登上公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」，開箱從早到晚吃什麼。付費餐廳中，求婚必勝的海景餐廳「布瑞托的愛」，主廚將每樣餐點都變成愛心形狀，呼應公主遊輪以愛出發的宗旨。享用完美饌，「魔法城堡的魔幻世界」能一次欣賞2場魔術秀，還有可以點歌的自動彈琴機，宛如步入電影中的奇幻時空。

▲免費的藝德蕾餐廳 (The Eatery)早、中、晚餐選項都不一樣，不用擔心吃膩。（圖／記者彭懷玉攝）

免費餐廳早晚餐內容

為讓旅客在航程中品嚐不同菜色，主菜單由擁有50年遊輪經驗的魯迪·索達明所設計，F&B餐飲總監Carlos Justina透露，太陽公主號上一共準備28天的菜單，水果、海鮮輸入以當地掛靠港為主，肉類則全由美國公主遊輪總部認證的供應商提供，食材會依據每個時刻提供的餐點而異，餐點多到一段航程吃不完。

▲▼藝德蕾餐廳 (The Eatery)從西式沙拉、披薩、潛艇堡、甜點，再到亞洲式的春捲、麵類，就連老乾媽辣醬都備齊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲若早上懶得出門覓食，也能提前填單掛在房門外，翌日指定時間，服務人員會送上早餐。（圖／記者彭懷玉攝）



「太陽公主號」近30家酒吧和餐廳中，免費餐廳共有4間，又以提供早、中、晚餐的藝德蕾餐廳 (The Eatery)最受歡迎。從西式沙拉、披薩、潛艇堡、甜點，再到亞洲式的春捲、麵類，就連老乾媽辣醬都備齊，亞洲胃不怕吃不慣。早餐則有英式司康、美式鬆餅等，再搭配國際點心吧 (International Café) 的各式特調咖啡，開啟嶄新的一天。

▲▼地平線餐廳 (Horizons Dining Room) 從第6層延伸至第8層甲板，擁有無邊際的尾跡景觀，首航菜單是與美國烹飪學院共同創作。（圖／記者彭懷玉攝）



地平線餐廳 (Horizons Dining Room) 也值得推薦，挑高空間從第6層延伸至第8層甲板，擁有無邊際的尾跡景觀，首航菜單是與美國烹飪學院共同創作，品嚐得到挪威鮭魚、紅燒排骨、豬里肌佐月橘果醬、紐約牛排等主餐。

▲▼「魔法城堡的魔幻世界」進入一處專屬預訂旅客的神秘空間，宛如穿越到午夜巴黎電影場景中，酒吧搬進一台聲控鋼琴「伊莎貝拉」可互動。（圖／記者彭懷玉攝）

魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle)

太陽公主號與好萊塢著名地標合作，推出「魔法城堡的魔幻世界」全新體驗！在品嚐完美食之後，將在魔法師的引領下，進入一處專屬預訂旅客的神秘空間，打開奇幻大門，宛如穿越時空到午夜巴黎電影場景中，吧台手化身魔術師，帶來撲克魔術、另會再進到一處沙龍，欣賞另一齣不能拍照的魔術秀。值得一提的是，酒吧搬進一台聲控鋼琴「伊莎貝拉」，只要對她喊「Hi, Isabella, Can you play ooxx, please, thank you」她就會開始彈奏你所希望聽到的歌曲，不過記得一定要加「please, thank you」否則她會拒彈，互動十分有趣。

魔法城堡的魔幻世界含餐點、魔術秀、主題房間裡的驚喜和創意雞尾酒無限暢飲，套裝行程一下需加收149元美金（折合新台幣約4,826元）。

▲▼「布瑞托的愛」就與羅梅洛·布瑞托 (Romero Britto) 合作，從前菜到甜點，每樣餐點都以愛心形狀呈現。（圖／記者彭懷玉攝）

布瑞托的愛 (Love by Britto)

太陽公主號集結了數間與名人聯名餐廳，其中，「布瑞托的愛」就與羅梅洛·布瑞托 (Romero Britto) 合作，從前菜到甜點，每樣餐點都以愛心形狀呈現，就連雞尾酒也是充滿粉紅泡泡，情侶依偎著湛藍大海舉杯，特別浪漫，無論是求婚、慶祝結婚周年，都非常適合，訂位費為一人美金149元（折合新台幣約4,826元）。

▲▼達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)，品嚐得到切基尼的招牌料理。（圖／記者彭懷玉攝）

達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)

太陽公主號也與世上著名的屠夫達里歐·切基 尼 (Dario Cecchini) 合作，推出達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)，品嚐得到切基尼的招牌料理。廚師們首先帶來庖丁解牛秀，再一一為每位旅客送上生牛肉韃靼、肋眼牛排、牛肚等不同部位，最後獻上德州著名的玉米蛋糕，軟嫩多汁的牛排令人回味無窮，訂位費為一人美金49元（折合新台幣約1,587元）。

▲上太陽公主號吃得到奧谷的海漾，鮪魚、鮭魚等油脂均勻、入口即化，均極為出色。（圖／記者彭懷玉攝）

奧谷的海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean, from sushi master Makoto Okuwa)

陸地的水準也搬上船！公主遊輪與紅遍國際的壽司大師奧谷和誠(Makoto Okuwa)合作，上太陽公主號吃得到奧谷的海漾，鮪魚、鮭魚等油脂均勻、入口即化，均極為出色，一人只要美金45元（折合新台幣約1,458元）就品嚐得到。

▲▼由美食權威魯迪·索達明打造的魯迪的漁獲，供應餐點包含岩石上的蝦、漁夫燉菜，還有牡蠣、龍蝦、淡菜等當日現採漁獲。（圖／記者彭懷玉攝）

魯迪的漁獲 (The Catch by Rudi)

由美食權威、知名法國烹飪學院廚師魯迪·索達明打造的魯迪的漁獲，供應餐點包含岩石上的蝦、漁夫燉菜，還有牡蠣、龍蝦、淡菜等當日現採漁獲，口味新鮮甜美，海鮮控能盡情大快朵頤，同時也提供菲力牛排，預訂費45元美金（1,457元），若要再加一份主餐僅再加10美金（324元）。

▲Umai 火鍋提供番茄、味噌、檸檬草等湯頭，可組成鴛鴦鍋，海鮮囊括白蝦、扇貝、蛤蠣、鮭魚等；肉類有五花肉、雞胸肉、牛里肌、和牛等選項。（圖／記者彭懷玉攝）

Umai 火鍋 (Umai Hot Pot)

吃遍遊輪上西式高檔料理，亞洲胃的大家也會想品嚐火鍋。Umai 火鍋提供番茄、味噌、檸檬草等湯頭，可組成鴛鴦鍋，海鮮囊括白蝦、扇貝、蛤蠣、鮭魚等；肉類有五花肉、雞胸肉、牛里肌、和牛等選項，主食部分更驚喜提供米飯，麵類則有麵條、烏龍麵、蕎麥麵和米粉等四種選擇，輕鬆在空調強的遊輪上品嚐熱呼呼火鍋，十分過癮。

▲與火鍋在同個空間的Umai 鐵板燒，主廚將刀鏟化作靈活的表演工具，在享用美食前熱絡氣氛，逗得現場笑聲連連。（圖／記者彭懷玉攝）

Umai 鐵板燒 (Umai Teppanyaki)

與火鍋在同個空間的Umai 鐵板燒，主廚將刀鏟化作靈活的表演工具，在享用美食前熱絡氣氛，逗得現場笑聲連連，甚至與旅客玩起餵食秀，是首次進駐公主遊輪的餐廳。

▲▼夏季於地中海巡航的太陽公主號上，也品嚐得到特殊雞尾酒品、在地義式甜點。（圖／記者彭懷玉攝）



▲郵輪不只是交通工具，近年演化成一座吃喝玩樂兼備的海上宮殿。（圖／記者彭懷玉攝）