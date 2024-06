「太陽公主號」餐點開箱！求婚必勝海景餐廳　穿越時空賞魔術秀

▲公主遊輪「太陽公主號」早餐選項豐富。(圖/記者彭懷玉攝)

記者彭懷玉/地中海報導

郵輪不只是交通工具,近年演化成一座吃喝玩樂兼備的海上宮殿,《ETtoday東森新媒體》實際登上公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」,開箱從早到晚吃什麼。付費餐廳中,求婚必勝的海景餐廳「布瑞托的愛」,主廚將每樣餐點都變成愛心形狀,呼應公主遊輪以愛出發的宗旨。享用完美饌,「魔法城堡的魔幻世界」能一次欣賞2場魔術秀,還有可以點歌的自動彈琴機,宛如步入電影中的奇幻時空。

▲免費的藝德蕾餐廳 (The Eatery)早、中、晚餐選項都不一樣,不用擔心吃膩。(圖/記者彭懷玉攝)

免費餐廳早晚餐內容

為讓旅客在航程中品嚐不同菜色,主菜單由擁有50年遊輪經驗的魯迪·索達明所設計,F&B餐飲總監Carlos Justina透露,太陽公主號上一共準備28天的菜單,水果、海鮮輸入以當地掛靠港為主,肉類則全由美國公主遊輪總部認證的供應商提供,食材會依據每個時刻提供的餐點而異,餐點多到一段航程吃不完。

▲▼藝德蕾餐廳 (The Eatery)從西式沙拉、披薩、潛艇堡、甜點,再到亞洲式的春捲、麵類,就連老乾媽辣醬都備齊。(圖/記者彭懷玉攝)

▲若早上懶得出門覓食,也能提前填單掛在房門外,翌日指定時間,服務人員會送上早餐。(圖/記者彭懷玉攝)



「太陽公主號」近30家酒吧和餐廳中,免費餐廳共有4間,又以提供早、中、晚餐的藝德蕾餐廳 (The Eatery)最受歡迎。從西式沙拉、披薩、潛艇堡、甜點,再到亞洲式的春捲、麵類,就連老乾媽辣醬都備齊,亞洲胃不怕吃不慣。早餐則有英式司康、美式鬆餅等,再搭配國際點心吧 (International Café) 的各式特調咖啡,開啟嶄新的一天。

▲▼地平線餐廳 (Horizons Dining Room) 從第6層延伸至第8層甲板,擁有無邊際的尾跡景觀,首航菜單是與美國烹飪學院共同創作。(圖/記者彭懷玉攝)



地平線餐廳 (Horizons Dining Room) 也值得推薦,挑高空間從第6層延伸至第8層甲板,擁有無邊際的尾跡景觀,首航菜單是與美國烹飪學院共同創作,品嚐得到挪威鮭魚、紅燒排骨、豬里肌佐月橘果醬、紐約牛排等主餐。

▲▼「魔法城堡的魔幻世界」進入一處專屬預訂旅客的神秘空間,宛如穿越到午夜巴黎電影場景中,酒吧搬進一台聲控鋼琴「伊莎貝拉」可互動。(圖/記者彭懷玉攝)

魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle)

太陽公主號與好萊塢著名地標合作,推出「魔法城堡的魔幻世界」全新體驗!在品嚐完美食之後,將在魔法師的引領下,進入一處專屬預訂旅客的神秘空間,打開奇幻大門,宛如穿越時空到午夜巴黎電影場景中,吧台手化身魔術師,帶來撲克魔術、另會再進到一處沙龍,欣賞另一齣不能拍照的魔術秀。值得一提的是,酒吧搬進一台聲控鋼琴「伊莎貝拉」,只要對她喊「Hi, Isabella, Can you play ooxx, please, thank you」她就會開始彈奏你所希望聽到的歌曲,不過記得一定要加「please, thank you」否則她會拒彈,互動十分有趣。

魔法城堡的魔幻世界含餐點、魔術秀、主題房間裡的驚喜和創意雞尾酒無限暢飲,套裝行程一下需加收149元美金(折合新台幣約4,826元)。

▲▼「布瑞托的愛」就與羅梅洛·布瑞托 (Romero Britto) 合作,從前菜到甜點,每樣餐點都以愛心形狀呈現。(圖/記者彭懷玉攝)

布瑞托的愛 (Love by Britto)

太陽公主號集結了數間與名人聯名餐廳,其中,「布瑞托的愛」就與羅梅洛·布瑞托 (Romero Britto) 合作,從前菜到甜點,每樣餐點都以愛心形狀呈現,就連雞尾酒也是充滿粉紅泡泡,情侶依偎著湛藍大海舉杯,特別浪漫,無論是求婚、慶祝結婚周年,都非常適合,訂位費為一人美金149元(折合新台幣約4,826元)。

▲▼達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario),品嚐得到切基尼的招牌料理。(圖/記者彭懷玉攝)

達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)

太陽公主號也與世上著名的屠夫達里歐·切基 尼 (Dario Cecchini) 合作,推出達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario),品嚐得到切基尼的招牌料理。廚師們首先帶來庖丁解牛秀,再一一為每位旅客送上生牛肉韃靼、肋眼牛排、牛肚等不同部位,最後獻上德州著名的玉米蛋糕,軟嫩多汁的牛排令人回味無窮,訂位費為一人美金49元(折合新台幣約1,587元)。

▲上太陽公主號吃得到奧谷的海漾,鮪魚、鮭魚等油脂均勻、入口即化,均極為出色。(圖/記者彭懷玉攝)

奧谷的海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean, from sushi master Makoto Okuwa)

陸地的水準也搬上船!公主遊輪與紅遍國際的壽司大師奧谷和誠(Makoto Okuwa)合作,上太陽公主號吃得到奧谷的海漾,鮪魚、鮭魚等油脂均勻、入口即化,均極為出色,一人只要美金45元(折合新台幣約1,458元)就品嚐得到。

▲▼由美食權威魯迪·索達明打造的魯迪的漁獲,供應餐點包含岩石上的蝦、漁夫燉菜,還有牡蠣、龍蝦、淡菜等當日現採漁獲。(圖/記者彭懷玉攝)

魯迪的漁獲 (The Catch by Rudi)

由美食權威、知名法國烹飪學院廚師魯迪·索達明打造的魯迪的漁獲,供應餐點包含岩石上的蝦、漁夫燉菜,還有牡蠣、龍蝦、淡菜等當日現採漁獲,口味新鮮甜美,海鮮控能盡情大快朵頤,同時也提供菲力牛排,預訂費45元美金(1,457元),若要再加一份主餐僅再加10美金(324元)。

▲Umai 火鍋提供番茄、味噌、檸檬草等湯頭,可組成鴛鴦鍋,海鮮囊括白蝦、扇貝、蛤蠣、鮭魚等;肉類有五花肉、雞胸肉、牛里肌、和牛等選項。(圖/記者彭懷玉攝)

Umai 火鍋 (Umai Hot Pot)

吃遍遊輪上西式高檔料理,亞洲胃的大家也會想品嚐火鍋。Umai 火鍋提供番茄、味噌、檸檬草等湯頭,可組成鴛鴦鍋,海鮮囊括白蝦、扇貝、蛤蠣、鮭魚等;肉類有五花肉、雞胸肉、牛里肌、和牛等選項,主食部分更驚喜提供米飯,麵類則有麵條、烏龍麵、蕎麥麵和米粉等四種選擇,輕鬆在空調強的遊輪上品嚐熱呼呼火鍋,十分過癮。

▲與火鍋在同個空間的Umai 鐵板燒,主廚將刀鏟化作靈活的表演工具,在享用美食前熱絡氣氛,逗得現場笑聲連連。(圖/記者彭懷玉攝)

Umai 鐵板燒 (Umai Teppanyaki)

與火鍋在同個空間的Umai 鐵板燒,主廚將刀鏟化作靈活的表演工具,在享用美食前熱絡氣氛,逗得現場笑聲連連,甚至與旅客玩起餵食秀,是首次進駐公主遊輪的餐廳。

▲▼夏季於地中海巡航的太陽公主號上,也品嚐得到特殊雞尾酒品、在地義式甜點。(圖/記者彭懷玉攝)



▲郵輪不只是交通工具,近年演化成一座吃喝玩樂兼備的海上宮殿。(圖/記者彭懷玉攝)