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台南和逸500坪戶外遊樂場升級　小火車、卡丁車玩到飽

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和逸飯店台南西門館宣布館內親子設施再升級。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

知名親子飯店「和逸飯店台南西門館」今年邁入10周年，今日宣布將館內親子遊樂體驗再升級，包括翻新戶外500坪「奇趣操場」，並打造全新「COZZI 卡通明星列車」的小火車體驗與卡丁車設施，讓小朋友能在此盡情放電。

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和逸飯店台南西門館迎接開幕10周年。（圖／記者蔡玟君攝）

和逸飯店台南西門館是台南市中心最受歡迎的親子飯店之一，業者表示，開幕10年來，透過《探險活寶》、《飛天小女警》、《熊熊遇見你》等人氣角色與主題房，並免費贈送特色娃娃與收納組，加上豐富的室內外遊樂設施，讓家庭旅客回訪率已達4成。

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店戶外500坪親子遊樂園「奇趣操場」有全新小火車、卡丁車、沙坑與噴水池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著飯店迎來10周年，業者宣布進行館內全面升級，不僅將客房電視升級為65吋大螢幕，戶外500坪的「奇趣操場」也同步翻新，包括升級版小火車體驗，電動車賽道區新增卡丁車設施，並設有噴水池與沙坑區，將適用年齡從原本的0至6歲延伸至12歲，讓更多孩子都能盡情玩樂。

飯店也預告，5樓卡通頻道主題室內樂園將於年底擴建，新增主題家家酒區，戶外草皮也將打造成露天電影院與親子野餐場地。

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Cozzi KITCHÉN親子餐廳推出全新菜單。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

館內Cozzi KITCHÉN親子餐廳也將從7月1日起推出全新菜單，並開放午餐時段，提供從蔬食沙拉、義大利麵、燉飯到主廚特製兒童餐等多元選擇，更有可愛的《熊熊遇見你》主題套餐，以台南在地食材搭配卡通角色設計，推出如玉子燒蒲燒鰻魚飯、海鮮奶油烏龍麵等日式主餐。

為迎接暑假，和逸飯店台南西門館從7月1日至9月30日止推出專案，凡預訂《熊熊遇見你》森林系主題套餐，即贈送價值399元的「奇趣操場暢玩券」，讓親子旅客在享用美味餐點後還能暢玩戶外設施。

▲▼台北晶華酒店。（圖／業者提供）

▲晶華國際酒店集團推出夏季線上旅展。（圖／業者提供，下同）

而晶華國際酒店集團從今日中午12點起至8月4日晚上7點為止推出線上旅展，住宿券最低29折起。台北晶華酒店在此次旅展中祭出「晶采假期」方案，每房每晚4999元起，優惠高達29折。連續多年獲得世界大獎的沐蘭SPA也推出「旅人最愛紓解時差按摩」SPA療程券套票(三入一組)每組1萬1670元，單張券可享沐蘭SPA價值5280元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程一次，折扣高達74折。

▲台北晶華酒店贈漫遊中山住宿券,晶華沐蘭Wellspring SPA,捷絲旅台南虎山館,。（圖／台北晶華酒店提供）

▲環遊晶華住宿券一張可住捷絲旅8間分館。上圖為捷絲旅台南虎山館。

▲▼台南晶英酒店「FOCASA馬戲團」住房專案。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

每年熱銷的「環遊晶華住宿券」，每組三張售價9999元。持一張3333元即可入住捷絲旅品牌旗下8館，包括台大尊賢、台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄，兩張6666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華或台南晶英酒店，三張9999元則可享台北晶華20坪精緻套房，含栢麗廳早餐與大班行政酒廊禮遇，或太魯閣晶英山嵐客房四人一泊一食，亦可入住去年甫開幕的北投晶泉丰旅雙人露台和洋套房。

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