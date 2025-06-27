開箱聯合航空豪經艙　享優先登機、免費2件23公斤托運行李

▲聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

搭飛機出國，客艙的舒適度與服務已成為旅客選擇的重要指標。《ETtoday新聞雲》實際開箱聯合航空於「台北－舊金山」航線提供的「豪華經濟艙（Premium Plus）」，不僅擁有比經濟艙更寬敞的空間，並享有貴賓通道待遇，讓辦理報到與登機更快速輕鬆。

對一些即將開啟長程飛行的旅客來說，介於經濟艙與商務艙的「豪華經濟艙」擁有更寬敞空間，同時也享有許多優待。如聯合航空豪華經濟艙從機場開始，就提供優先辦理報到、登機，航班抵達目的地後優先領取托運行李服務，並提供兩件免費23公斤托運行李額度與貴賓通道禮遇。

▲豪經艙座椅採「2-4-2」配置。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼提供商務艙同級毛毯、枕頭，還有降噪耳機與Therabody個人護理組合包。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空豪華經濟艙機上餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲13吋個人娛樂螢幕。（圖／記者蔡玟君攝）

在機艙內，豪經艙座椅採「2-4-2」配置，相較一般經濟艙提供更寬敞的腿部空間與腳踏墊設計，即使是身形高大的乘客，也能輕鬆伸展。此外，每個座位配有與商務艙同等級的毛毯、枕頭、餐飲，並提供降噪耳機、Therabody個人護理組合包，搭配13吋個人娛樂螢幕與可傳訊息的Wi-Fi服務，使飛行過程更加舒適。

▲▼聯合航空在舊金山機場擁有專屬航廈，轉機動線快速，經實測5分鐘即可完成。（圖／記者蔡玟君攝）

抵達舊金山後，轉機動線也相當直覺。依美國規定，轉機旅客抵美後必須領取行李再重新托運，通過海關並取得行李，旅客可依指標「Connection」前往重新托運行李區，整體流程經記者實測僅需約5分鐘即可完成。

▲搭乘聯合航空豪經艙旅客經舊金山轉機至美國其他城市，內陸航段提供舒適經濟艙（Economy Plus）座位。（圖／記者蔡玟君攝）

▲透過App可隨時追蹤航班動態。（圖／記者蔡玟君攝）

若持續飛往美國其他城市，聯合航空在後續國內線則提供「舒適經濟艙」等級座位。此外，透過官方App，可事先領取多段登機證，並即時追蹤航班狀況、登機門資訊、轉機資訊與托運行李位置，讓整段旅程更加順暢。

▲聯合航空加強在台佈局，除直飛舊金山、關島外，7月將開航「高雄－東京」。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著台灣人前往美國旅遊與商務需求提升，聯合航空今年也加重在台航線布局，除了提供「台北－舊金山」每天2個來往班次外，今年4月已開航「台北－關島」航線、每周兩班，並將於7月12日開飛「高雄－東京」航線，提供南部民眾赴日新選擇外，更可透過東京轉機飛往美國，大大提升出國便利性。