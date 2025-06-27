ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱聯合航空豪經艙　享優先登機、免費2件23公斤托運行李

▲▼聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

搭飛機出國，客艙的舒適度與服務已成為旅客選擇的重要指標。《ETtoday新聞雲》實際開箱聯合航空於「台北－舊金山」航線提供的「豪華經濟艙（Premium Plus）」，不僅擁有比經濟艙更寬敞的空間，並享有貴賓通道待遇，讓辦理報到與登機更快速輕鬆。

對一些即將開啟長程飛行的旅客來說，介於經濟艙與商務艙的「豪華經濟艙」擁有更寬敞空間，同時也享有許多優待。如聯合航空豪華經濟艙從機場開始，就提供優先辦理報到、登機，航班抵達目的地後優先領取托運行李服務，並提供兩件免費23公斤托運行李額度與貴賓通道禮遇。

▲▼聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲豪經艙座椅採「2-4-2」配置。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼提供商務艙同級毛毯、枕頭，還有降噪耳機與Therabody個人護理組合包。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空豪華經濟艙機上餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空豪華經濟艙機上餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空豪華經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲13吋個人娛樂螢幕。（圖／記者蔡玟君攝）

在機艙內，豪經艙座椅採「2-4-2」配置，相較一般經濟艙提供更寬敞的腿部空間與腳踏墊設計，即使是身形高大的乘客，也能輕鬆伸展。此外，每個座位配有與商務艙同等級的毛毯、枕頭、餐飲，並提供降噪耳機、Therabody個人護理組合包，搭配13吋個人娛樂螢幕與可傳訊息的Wi-Fi服務，使飛行過程更加舒適。

▲▼聯合航空轉機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空在舊金山機場擁有專屬航廈，轉機動線快速，經實測5分鐘即可完成。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空轉機。（圖／記者蔡玟君攝）

抵達舊金山後，轉機動線也相當直覺。依美國規定，轉機旅客抵美後必須領取行李再重新托運，通過海關並取得行李，旅客可依指標「Connection」前往重新托運行李區，整體流程經記者實測僅需約5分鐘即可完成。

▲▼聯合航空舒適經濟艙(Economy Plus )。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭乘聯合航空豪經艙旅客經舊金山轉機至美國其他城市，內陸航段提供舒適經濟艙（Economy Plus）座位。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲透過App可隨時追蹤航班動態。（圖／記者蔡玟君攝）

若持續飛往美國其他城市，聯合航空在後續國內線則提供「舒適經濟艙」等級座位。此外，透過官方App，可事先領取多段登機證，並即時追蹤航班狀況、登機門資訊、轉機資訊與托運行李位置，讓整段旅程更加順暢。

▲▼聯合航空，UA，United Airline。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空加強在台佈局，除直飛舊金山、關島外，7月將開航「高雄－東京」。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著台灣人前往美國旅遊與商務需求提升，聯合航空今年也加重在台航線布局，除了提供「台北－舊金山」每天2個來往班次外，今年4月已開航「台北－關島」航線、每周兩班，並將於7月12日開飛「高雄－東京」航線，提供南部民眾赴日新選擇外，更可透過東京轉機飛往美國，大大提升出國便利性。

關鍵字： 聯合航空 豪華經濟艙 美國旅遊 美洲旅遊 豪經艙 交通資訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

推薦閱讀

開箱聯合航空豪華經濟艙服務

開箱聯合航空豪華經濟艙服務

玻璃咖啡館隱身苗栗鄉間水田

玻璃咖啡館隱身苗栗鄉間水田

台南和逸飯店500坪遊樂場升級

台南和逸飯店500坪遊樂場升級

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！

日出茶太1門市獨推「梔香Q角」

日出茶太1門市獨推「梔香Q角」

太魯閣持續重建　首開放崇德、大同大禮部落

太魯閣持續重建　首開放崇德、大同大禮部落

飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店

飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店

ETtoday免費送你去看超人力霸王

ETtoday免費送你去看超人力霸王

晶華酒店夏季旅展　住宿券29折起

晶華酒店夏季旅展　住宿券29折起

轉機客限定的仁川機場「免費過境觀光」

轉機客限定的仁川機場「免費過境觀光」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

「I'm donut？」台北首店地點曝光

大稻埕夏日煙火秀8/6起施放4場

添好運宣布7月續推「港點吃到飽」

宜蘭壯圍找「冰棒土地公」拜拜免費呷冰！

阿嬤祖傳筍子湯泡飯！100元鋪滿海鮮

「安平－馬公」交通船7/8首航

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

轉機客限定的仁川機場「免費過境觀光」

熱門行程

最新新聞更多

開箱聯合航空豪華經濟艙服務

玻璃咖啡館隱身苗栗鄉間水田

台南和逸飯店500坪遊樂場升級

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！

日出茶太1門市獨推「梔香Q角」

太魯閣持續重建　首開放崇德、大同大禮部落

飄香超過半世紀！台中30元米粉湯老店

ETtoday免費送你去看超人力霸王

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366