晶華住宿券29折起！夏季飯店優惠來了　墾丁福容買1送1

▲晶華國際酒店集團推出夏季線上旅展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025台北國際夏季旅展將於7月18日至21日在世貿一館登場，晶華國際酒店集團除了參展外，從今（27日）中午12點起至8月4日晚上7點為止推出線上旅展，住宿券最低29折起。

台北晶華酒店，在此次旅展中祭出「晶采假期」方案，每房每晚4999元起，優惠高達29折。連續多年獲得世界大獎的沐蘭SPA也推出「旅人最愛紓解時差按摩」SPA療程券套票(三入一組)每組1萬1670元，單張券可享沐蘭SPA價值5280元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程一次，折扣高達74折。

▲環遊晶華住宿券一張可住捷絲旅8間分館。上圖為捷絲旅台南虎山館。

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

每年熱銷的「環遊晶華住宿券」，每組三張售價9999元。持一張3333元即可入住捷絲旅品牌旗下8館，包括台大尊賢、台北西門、宜蘭礁溪、台北三重、台南虎山、花蓮及高雄，兩張6666元可入住礁溪晶泉丰旅、台北晶華或台南晶英酒店，三張9999元則可享台北晶華20坪精緻套房，含栢麗廳早餐與大班行政酒廊禮遇，或太魯閣晶英山嵐客房四人一泊一食，亦可入住去年甫開幕的北投晶泉丰旅雙人露台和洋套房。

▲墾丁福容大飯店7月期間推出「Villa買一送一」。（圖／墾丁福容大飯店提供）

福容大飯店即日起至7月31日提供「月月友好日」、「集章抽好禮」等一系列會員獨享活動，各家飯店也推出住宿優惠。「福容桃園」祭出住房三重驚喜，身分證含「1」與「8」可享房價定價五折；7月壽星周日至周四入住，每日限量5間可免費升等豪華客房；7月8日生日者還能以專案價4500元入住價值1萬1000元的麗景套房，並加碼贈福隆沙雕季門票。

福容墾丁店迎來16周年，7月期間推出「Villa買一送一」限時專案，精選Villa蜜月別墅專案1萬1550元起，含雙人早餐、面膜2片、休閒券2張以及加贈船帆石NO.1000紅茶2杯與鹹派1份，為假期增添質感儀式感。

徠旅水里周年慶推出超值住房專案，即日起至9月30日止，雙人入住閱旅客房含早餐5700元起，享「買一晚送一晚」或「一晚二房」二選一優惠，還可享蛇窯門票買一送一、電輔車租借第二台免費。