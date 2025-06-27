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仁川機場「免費過境觀光」　轉機24小時內憑護照就能參加

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲仁川國際機場是韓國重要門戶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多國際機場提供長時間轉機客免費導覽行程，仁川觀光公社除針對24小時內轉機旅客提供「免費導覽行程」，也規劃12條主題路線，讓赴韓旅遊的旅人可以深度探索在地。

仁川國際機場是韓國重要門戶，根據仁川觀光公社2024年國際旅客分析指出，經仁川轉機的旅客平均停留時間為7小時，扣除通關與交通安排後，大約有3小時可自由探索，為此，在機場提供24小時內轉機旅客「免費導覽行程」可參加。

▲▼韓國轉機。（圖／仁川觀光公社提供）

▲轉機客若有時間，不妨參加機場提供的免費導覽行程。（圖／仁川觀光公社提供，下同）

根據仁川機場規定，只要符合「來自可免簽入境韓國的國家旅客」、「過境前往第三國的旅客」、「一般轉機旅客」任一條件，即可無需簽證參加仁川機場轉機觀光活動，但轉機停留時間不超過24小時。另外需注意的是，想參加的旅客即便是來自可免簽入境的國家，如果該國家地區不屬於韓國電子旅遊許可（K-ETA）限時豁免對象，則需要申請K-ETA。

旅客可以通過入境審查後，至航廈1樓的轉機觀光服務櫃檯出示護照登記，或提前在仁川機場官網線上登記喜歡的行程，就能前往鄰近景點觀光。詳情可上仁川國際機場官網查詢。

▲▼made 林。（圖／仁川觀光公社提供）

▲「made 林」咖啡廳是臨近仁川機場的森林系咖啡廳，近年在韓國非常受歡迎。

▲▼現流海鮮大餐。（圖／仁川觀光公社提供）

▲仁川有許多提供現流海鮮的餐廳。

除了免費轉機觀光行程外，仁川觀光公社也推出12條主題旅遊路線，讓旅客了解在地魅力。如「信矢茅島跳島行」主打潔淨海風與島嶼漫遊、「永宗島設計系咖啡廳」滿足咖啡與美感兼具的旅人；而「松島建築水上遊」、「禮單浦港夕陽美食」則適合愛拍照與追求在地風味的自由行族群；熱鬧的「月尾島懷舊遊樂」、「王山碼頭遊艇體驗」則讓人一次玩遍娛樂與風景。

喜愛文化歷史的旅客，則可選擇「中華街炸醬麵巡禮」、「江華島傳燈寺古剎行」、「金豐釀造場在地米酒體驗」等路線，深入體會仁川的歷史底蘊與文化特色。

▲▼京仁阿拉運河觀景台。（圖／仁川觀光公社提供）

▲京仁阿拉運河觀景台。

▲▼迎仕柏度假村（INSPIRE）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲迎仕柏度假村（INSPIRE）是結合購物、美食、住宿、水上樂園、展演等功能的綜合型度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

若時間允許，也可延伸至「喬桐島望鄉台與黃海道美食」、「正西津阿拉運河自行車道」等自然人文兼具的景點；或入住擁有藝術與娛樂設施的Paradise City、Inspire Entertainment Resort等五星級度假村，享受結合購物、娛樂與美食的一站式體驗。

為讓旅客了解仁川的魅力，仁川觀光公社近期也推出節目《三小時的奇蹟 溢趣盎然玩轉仁川》，透過實用行程提案，不論是時間有限的轉機旅客，或偏好彈性行程的自由行者，都能輕鬆找到適合自己的玩法。

關鍵字： 韓國旅遊 仁川機場 仁川旅遊 轉機 亞洲旅遊

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