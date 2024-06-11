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全亞航8／1起復飛「台北－大阪」即起開賣　國泰航空飛香港買1送1

▲▼air aisa亞洲航空（圖／Air Asia提供）

▲全亞洲航空（AirAsia X）將於8月1日復飛「台北－大阪」。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

全亞洲航空（AirAsia X）將於8月1日復飛「台北－大阪」，且天天都有航班，亞航官網也從即日起至6月16日起開賣大阪航線促銷優惠，單程含稅價1899元起，讓旅客未來玩日本又多一個選擇。

根據官網顯示，「台北－大阪」從8月1日起每天提供1個來往航班，時間為去程台灣時間下午3點50分自桃園機場出發，日本時間晚上7點30分抵達大阪關西國際機場；回程為日本時間晚上10點25分自大阪關西國際機場出發，台灣時間隔日凌晨0點10分抵達桃園國際機場。全亞航從即日起自6月16日為止也推出大阪航線促銷，單程1899元起，適用出發日為8月1日起自10月26日為止。 

▲▼國泰航空，Cathay Pacific Airways，CX。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空宣佈即日起至6月底與台灣8家旅遊業者合作，推出香港3天2夜自由行優惠，其中機票更享買一送一，同時還送景點門票，例如可樂旅遊搭配香港今旅酒店，送每人一張大嶼山／昂坪360標準車廂來回票 、成人每人一張電話卡，每人9800元起。

國泰航空與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊等8家旅遊業者合作，推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，適用出發日為即日起至10月15日為止，且部分優惠兒童不佔床可免費。

例如吉帝旅遊就推出香港海洋公園萬豪酒店買大送小優惠，4人成行，入住香港海洋公園萬豪酒店2晚，並可免費使用客房Mini Bar一次，同時包含香港海洋公園門票、2位兒童不佔床免費，每人1萬2888元起；雄獅旅遊則推出旺角睿景酒店3天2夜優惠，兩人成行入住今年全新開幕酒店，並送合味道杯麵工作坊DIY活動一次、每房一張上網卡，並享兩人同行第二人免費，優惠價1萬1888元起。

關鍵字： 全亞洲航空 全亞航 AirAsia X 日本旅遊 大阪旅遊 亞洲旅遊 交通資訊

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