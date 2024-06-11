太魯閣9景點拼今年底陸續開放　太管處憂：梅雨、颱風季增變數

▲403大地震重創太魯閣國家公園。上圖為九曲洞步道昔日樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

403大地震重創花蓮，其中又以太魯閣國家公園受損最嚴重，目前暫時封園。太魯閣國家公園管理處（以下簡稱太管處）今（11日）表示，針對受損較輕、安全性較高的景點與步道，希望最快今年底陸續開放。

▲太魯閣國家公園布洛灣下台地。（圖／太魯閣國家公園館管理處提供）

太管處表示，震後成立「0403地震災後專案小組」投入復建工作，經過勘災調查後，採分期分區進行復建及開放。目前受損較輕、安全性相對較高的區域，包括太魯閣台地、台地北段步道、長春祠、布洛灣下台地、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥及蘇花沿線的崇德步道與匯德步道等，都已委託廠商進行復建工程設計，預估7月底可發包施工，順利的話可望於今年年底陸續開放。

▲九曲洞步道震後受損樣貌。（圖／太魯閣國家公園館管理處提供）

但太管處也坦言，因梅雨、及即將到來的颱風季，以及不時仍有餘震發生等因素，也為復建工程增加變數。例如6月3日蘇花公路崇德隧道北口發生坍方，大量土石滑落至崇德隧道及公廁，就打亂了原本的規劃，可能影響蘇花崇德步道修復期程。

至於其他受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，則仍需較長的時間進行復建工作。太管處強調，地震後岩層仍不穩定，再加上偶有餘震及雨水沖刷，仍有較高的落石風險，請民眾非必要暫時不要進入園區，可轉往花蓮中、南區旅遊，包括東海岸石梯坪、光復馬太鞍濕地、大農大富平地森林、玉里南安的八通關古道等，都是值得造訪的景點。