基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放！2展覽、餐廳　還有帳篷可休息

▲基隆「旭丘指揮所」將於明（24日）起正式開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

基隆「旭丘指揮所」將於明（24日）再度打開！這次不只快閃一個月，而是由委託行街區接手，至11月23日之前，除每周一公休外，天天免費對外開放。目前有「童趣無限展」、「星濱山插畫展」進駐，同時「旭輕食」品嚐得到海鮮烏龍麵、石花凍、仙草茶等，二樓平台則有五頂帳篷可供休息，為基隆增添旅遊新亮點。

▲▼目前有「童趣無限展」、「星濱山插畫展」進駐。（圖／記者彭懷玉攝）

延續去年「開吧旭丘」的策展精神，本次展覽以「童趣無限」為序曲，展現基隆學童們純真的藝術創作，接著再以「藝職共鳴」為主軸，邀集在地藝術職人共襄盛舉，現場還設有復古教室造景與黑板共創區，可以自由塗鴉，留下屬於旅程的印記。同時，設置迷你書店可以靜心閱讀，感受時光流淌的痕跡。

▲▼二樓平台有五頂帳篷可供休息；居高臨下的位置可以眺望整座基隆港，欣賞大船出入港。（圖／記者彭懷玉攝）

「旭丘指揮所」位於基隆大沙灣地區，過去是肩負戰略重任的軍事要塞，現在以美學、展覽方式重新點亮。基隆市長謝國樑表示，「旭丘指揮所」招商不易，對市府而言是蠻大的挑戰，期盼透過展覽活動，讓旭丘之美推廣至海內外旅客；委託行街區總經理邱孝賢則說道，「旭丘指揮所」是委託行街區2020年6月成立以來的大事，未來將結合星濱山夥伴，一同透過輕食區、商品區和假日市集，將旭丘活絡起來，給旅客不同體驗。

▲▼旭丘指揮所將於明（24日）開放，今召開記者會；大沙灣歷史文化區模式展示。（圖／記者彭懷玉攝）

「旭丘指揮所」坐落於三軍總醫院基隆分院正榮院區附近的旭丘山上，曾為台灣最神秘的軍事管制區，居高臨下的位置可以眺望整座基隆港，欣賞大船出入港的畫面。

▲▼「旭丘指揮所」重新營運；主建築洋館興建於1937年。（圖／記者彭懷玉攝）

旭丘指揮所前身為日本時代的「松本紀念館」，始建時期包括「洋館」及「和館」兩棟建物，戰後國軍拆除「和館」興築營舍，目前僅存「洋館」為日治時期建築。洋館興建於昭和12（1937）年，空間格局包括入口車寄（門廊）、主展大廳、次要展廳，以及面向港灣海景的景觀廊道。

▲▼窗戶混搭幾何的矩形、六角形及圓拱古典樣式造型；磨石子地磚也是一大亮點。（圖／記者彭懷玉攝）



介紹內寫道，門廊風格採歐風古典拱圈及圓柱形式語彙；立面形制強調水平出挑屋簷、牆基收邊及線腳；窗戶混搭幾何的矩形、六角形及圓拱古典樣式造型，呈現日治20世紀初時，古典融合現代主義美學的Art-Deco裝飾風格，十分有特色。

▲▼「旭輕食」品嚐得到海鮮烏龍麵、石花凍、仙草茶等；基隆在地特色商品區、迷你書店。（圖／記者彭懷玉攝）

值得細覽的是，主建築洋館平面格局由矩形、半圓形及轉角弧線不同形式空間組合構成，門廊方位轉折15度，朝向主入口軸線。另外，磨石子地磚也是一大亮點，包含藍白馬賽克磁磚、布紋磚等不同紋路，顯示當時的設計美學。

旭丘指揮所

地址：基隆市中正區正榮路101號

開放時間：6月24日至11月23日

6月、9月、10月、11月每周二至周日（11:00-18:00）；

7月、8月每周日、周二至周四（11:00-18:00）、周五至周六（11:00-20:00）