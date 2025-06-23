超過10款芒果甜點吃到飽　麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

▲麻辣鍋吃到飽南霸天「饗麻饗辣」芒果季登場。（圖／取自饗麻饗辣臉書）

記者黃士原／台北報導

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的饗麻饗辣，今日起推出芒果季，超過10款芒果甜點輪替供應，當月或當日再招待芒果千層毛巾捲。

台南起家的饗麻饗辣有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前全台已擴展到6家分店，除了火鍋吃到飽，自助餐檯還會各種熟食、甜點無限取用，同時每季都會推出不同主題，今日登場的是芒果季（南港店除外），10多款芒果甜點輪替供應，包括芒果泡芙、鮮芒塔、芒果奶酪、芒果可頌、百香芒果派、芒果生乳酪、芒果聖代（限時限量）等，當月或當日再招待芒果千層毛巾捲。

▲芒果聖代。（圖／取自饗麻饗辣臉書）

至於日前新開幕的南港LaLaport店，是饗麻饗辣台北市首家分店，店裡除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應外，法式手作甜點、季節限定熟食料理、品牌冰品也都可以吃到飽，每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹。

▲芒果千層毛巾捲。（圖／取自饗麻饗辣臉書）

湯頭共有5款可選，天香麻辣湯是招牌，以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨和辛香料小火長時間熬煮，胡椒老火雞湯是南港店限定，使用煲好的豚雞高湯、胡椒粉、雞肉、生薑片等食材熬製。其他3款則是御膳白雪湯、番茄羅勒湯與養生藥膳湯。

▲台中最狂火鍋「萬客什鍋」新莊店今日開幕。（圖／萬客什鍋提供）

另外，被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並融入傳統台菜風味，菜單品項超過50種，2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，去年7月進軍新北市開出永和店，今年則開始籌備新莊店，上周五正式開幕。

萬客什鍋菜單多達50多種品項，大致上分為石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋4大類，價格358元起至598元。眾多鍋物中以燒酒烏骨雞鍋人氣最高，其靈感正來自台菜燒酒雞，以整罐料理米酒作為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，之後再加入高湯與烏骨雞，消費者還可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。

▲萬客什鍋新莊店開幕首發新品「酸香筍乾滑雞鍋」。（圖／萬客什鍋提供）

延續品牌對湯底風味的講究，新莊店開幕首發新品「酸香筍乾滑雞鍋」，以老薑、筍乾、酸菜爆香，融入扁魚提鮮，以蒜苗、芹菜點綴，湯頭清香甘醇，搭配「蛋滑鮮嫩雞腿切片盤」（單點158元），每鍋定價398元。