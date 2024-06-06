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新北5處免費玩水點6／8開放！新增新店人工溪流　端午連假就能玩

▲新北市4處戲水區6/8開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北市5處戲水區6/8開放，圖為星際夜間迷幻效果的汐止星際遊戲場。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市免費玩水點提前開放了！包含三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池提早至6月8日開放，連同去年完工的新店親情人工溪流，一共有5處，讓親子族端午三日連假就能開玩。

▲新北市4處戲水區6/8開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲海世界水樂園。

高灘處處長張修銘表示，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際遊戲場水星戲水區，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，7、8月暑假期間除周二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際遊戲場噴水至晚上8點。

▲新北市4處戲水區6/8開放。（圖／新北市高灘處提供）

▲陽光遊戲場水樂園。

水利局說明，新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每周例假日及國定假日開放，暑假期間每周二至周日開放，逢周一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。新店親情人工溪流開放親水時段為上午7點至下午6點。

▲親店親情人工溪流。（圖／新北市高灘處提供）

▲新店親情人工溪流去年才開放。

水利局及高灘處提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，須請家長陪同勿獨自入池，戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為。

此外，雨天或打雷可能有玩水風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域，另禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，為了戲水的安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告之注意事項，並配合現場工作人員的指揮，才能玩得安全又放心。

關鍵字： 新北市旅遊 玩水點 戲水設施 海世界水樂園 陽光運動公園遊戲場 星際遊戲場 塭仔底濕地公園 新店親情人工溪流

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