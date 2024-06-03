網傳旭集進駐台南新光三越　饗賓集團證實洽談中「但尚未定案」

▲旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

近日有臉書粉專透露饗賓餐旅Buffet品牌「旭集」，規劃進駐台南新光三越，讓當地網友大為期待。對此，業者表示，新光三越台南新天地與南紡購物中心確實正進行buffet品牌洽談與評估，但尚未定案。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前貼文提到，旭集將進駐新光三越台南西門店，目前留言討論已超過1300則，有人說「歐買尬！不用跑高雄了」、「我之前許的願終於要實現」、「終於有新的吃到飽選擇了」。

▲饗饗也可能進駐台南。（圖／記者蕭筠攝）

對於此項消息，饗賓餐旅集團表示，新光三越台南新天地確實正進行Buffet品牌洽談與評估，但尚未定案，同時也透露南紡購物中心也同時在談Buffet品牌進駐。不過，饗賓也提到，進駐的品牌與細節尚未定案，旭集或是饗饗都有可能。

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，則能將食物烹調得更加美味。目前旭集已在台北信義、台北天母、竹北遠百、高雄義享及桃園中茂等地設有5間分店，並計畫於明年母親節前進駐台中大遠百。

▲饗饗新莊店餐檯美食。（圖／記者蕭筠攝）

饗饗是饗食天堂的升級版，除了信義微風的46樓店，2022年還在新北市「宏匯i-Tower」開出新莊店。餐區規劃了8大餐區，包括壽司海鮮區、日式西式開胃菜區、砂鍋湯品區、法式鐵板及現切排餐區、港式餐點區、日式燒烤與蒸炸物區、飲品區與甜點區，提供逾200款美食。

▲漢來美食的「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食的「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋，不過要到明年下半年才會開幕。該品牌自去年10月開幕後就一位難求，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒。