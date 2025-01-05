關島最美「跨海高爾夫球場」！迎海揮竿　挑戰小白球飛越海灣進洞

▲位於關島的曼吉勞高爾夫俱樂部（Onward Mangilao Golf Club），擁有唯一跨越海灣的果嶺，吸引許多球迷前來挑戰。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

關島不只擁有海島魅力，也因擁有數個擁有美麗風景與高品質環境的高爾夫球場，吸引許多球迷造訪。其中「曼吉勞高爾夫俱樂部（Onward Mangilao Golf Club）」，就有唯一跨海果嶺，打者必須站在懸崖揮竿，挑戰讓小白球飛越海灣進洞，是只有來到關島才能享受的獨特體驗。

▲球場臨海而建，每一處都考量到地理位置、風向、陽光。（圖／記者蔡玟君攝）

曼吉勞高爾夫俱樂部位於關島東海岸，距離機場約15分鐘車程，由知名高爾夫球場設計師「羅賓·尼爾森(Robin Nelson)」設計，利用地形、海景、光線、風向營造出絕美球場風景，站在不同果嶺，都能感受到一景一物在不同光線下呈現的美麗姿態。

▲▼曼吉勞高爾夫俱樂部坐擁海線第一排美景，連開著高爾夫球都是種享受。（圖／記者蔡玟君攝）

坐擁海景第一排的地理優勢，即使不會打球，僅是開著高爾夫球車沿著球場繞一圈，也能感受關島海洋魅力，更讓玩家能置身美景中，享受打球樂趣。

▲場內的第12洞「跨海洞」必須讓小白球飛越海灣進洞，吸引無數好手前來挑戰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想要挑戰揮竿讓小白球跨越大海進洞，就一定要到關島走一趟。（圖／記者蔡玟君攝）

而場內的第12洞「跨海洞」是一座孤立在懸崖上的島型果嶺，打者需站在與海相隔約165公尺處的平台上，揮竿讓小白球飛越大海、直落洞內，挑戰準度與力度，吸引無數高爾夫球愛好者來到關島挑戰，也讓球場曾被選為美國本土之外世界100大高爾夫球場、勞力士選為世界千大球場之一。

▲館內餐廳也可看海。（圖／記者蔡玟君攝）

▲俱樂部目前已完成最新大浴場，將於未來開放使用。（圖／記者蔡玟君攝）

打球之餘，俱樂部也提供購物、用餐等設施，未來也將推出海景大浴場，讓旅客打球之餘，也可以享受在大浴場內享受溫熱池水放鬆身心，邊欣賞蔚藍大海。

▲華航復飛「台北－關島」航線。上圖為「皮卡丘彩繪機CI」。（圖／華航提供）

台灣旅客現在想前往關島已有直飛選擇，中華航空即日起至2月2日恢復每周2班的「台北－關島」直飛航線，採A321neo執飛。航班時間為去程每周三、六晚上9點05分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨3點抵達關島機場；回程為每周四、日當地時間凌晨4點30分自關島機場出發，台灣時間早上6點55分抵達桃園機場。

▲聯合航空今年在台灣將增2條新航線。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合航空亦將於4月2日開飛「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。

該航線航班時間目前規劃於每周三與周六，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。