手搖飲每月限定好友日優惠來了！人氣仙草凍烏龍奶32元起開喝

▲七盞茶仙草凍烏龍奶限時1天下殺32元起。（圖／七盞茶提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「七盞茶」好友日活動來了，本月推出人氣飲品「仙草凍烏龍奶」每杯限時下殺42元，且使用品牌BT21環保隨行杯還能再折10元，只要32元就能喝到，1月7日限時1天登場。

每月7日為七盞茶品牌好友日，這個月7日推出超人氣飲品「仙草凍烏龍奶」優惠，凡至門市購買仙草凍烏龍奶特價42元，且使用七盞茶BT21環保隨行杯還可再折10元，一般環保杯折5元，最低32元即可喝到仙草凍烏龍奶。

七盞茶「仙草凍烏龍奶」是使用「芯月烏奶」作為茶底，把帶有炭焙香的烏龍加入奶精粉製成，搭配手作Q彈仙草凍，每一口都能喝到滑順香甜滋味，無論想喝冷飲、熱飲都沒問題。

▲珍煮丹祭出3大飲品買1送1。（圖／珍煮丹提供）

另，珍煮丹至1月14日前則祭出「3大飲品買1送1」優惠，品項有大杯復刻紅韻仙草、大杯木梨茉莉，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠；Uber One會員則加碼獨享「桂花茉綠買1送1」，優惠數量有限、送完為止，詳細優惠內容依外送APP為主。

「復刻紅韻仙草」是選用復刻紅茶作為基底，搭配手熬仙草凍增添口感；「木梨茉莉」使用嫩葉綠茶加入茉莉花製成，香氣十足；「桂花茉綠」則是茉莉茶湯與桂花茶凍的組合。