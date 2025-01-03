「2025台北茶花展」1／10起展10天！有品茶、導覽　捐發票贈花苗

▲「2025台北茶花展」將在1月10日揭幕，只展10天到1月19日為止。（資料照／公園處提供）



記者彭懷玉／台北報導

北市首波花海要來了！「2025台北茶花展」將在1月10日揭幕，一路到1月19日，室內、戶外都有茶花陸續綻放，開幕活動邀請「茶空間萃釅 AINSI THÉ」進行專業品茶分享，周末期間還有「茶花香頌」活動，可憑11月至1月的發票兌換茶花苗。

陽明山半山腰上的「花卉試驗中心」佔地4公頃，在青楓、黃金楓、銀杏陸續凋謝後，接著輪到茶花接棒。今年茶花展以「愛與夢想的生活」為主題，融入了迪士尼公主的精神象徵，只要用愛澆灌、用勇氣呵護心中的花朵，就能在寒冬中盛開，迎接屬於自己的夢想春天。

▲最有意境的非「茶花隧道」莫屬。（資料照／記者彭懷玉攝）



最有意境的非「茶花隧道」莫屬，部分茶花已在去年11月綻放，茶梅的花瓣如雪片般飄落，茶花則是整朵豪邁掉落，為地面譜出一席桃紅色地毯，構築專屬冬季的浪漫。

開幕當天邀請「茶空間萃釅 AINSI THÉ」進行專業品茶分享，報名者可以領取限定茶杯進行品茶體驗，並獲得精美茶杯一組，當天也有「510藝術群」的作品導讀及展區巡禮。

▲台北茶花展為北市首發花展。（資料照／記者彭懷玉攝）



同時，花卉試驗中心還規劃兩場專業茶花講堂，包括1月11日的講座將探討茶花從栽培技術到藝術創作，以及1月18日聚焦茶花新品種的育成，均在花IN台北官網報名。另外，周末期間還有「茶花香頌」活動，憑11月至1月的發票可兌換茶花苗，自上午9點開始發放，數量有限，送完為止。

不過，由於陽明山區道路狹窄，停車空間有限，計畫上山賞花的旅客，建議多搭乘大眾運輸工具，搭公車260、303、紅5、681、皇家客運金山線（1717）、假日另有休閒公車109、111等至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約5分鐘即可達花卉試驗中心；如自行開車，請停入文化大學體育館地下停車場，或附近合作商家的停車場，切勿於路邊臨停，影響周邊居民出入。

花卉試驗中心

地點：台北市士林區仰德大道4段175巷32號

開放時間：周一至周日 08:00-17:00



