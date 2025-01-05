魚夫最常去的10家牛肉湯　阿裕牛肉涮涮鍋也入選米其林

▲阿裕牛肉涮涮鍋。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

去年底過世的魚夫，除了是漫畫家、作家，更是一位美食家，移居台南後，時常透過文筆及影片來介紹當地美食，臉書粉專「我要征服台南牛肉湯」就整理出他最常去的10家牛肉湯店來紀念他。

知名政論漫畫家「魚夫」因罹患肝癌末期，去年12月30日病逝，由於他2008年移居台南後，就持續的透過文筆及影片來介紹當地美食，為了紀念他，臉書粉專「我要征服台南牛肉湯」整理魚夫YouTube頻道裡的6509部影片，其中與台灣牛或牛肉湯相關的店家有65家，出現3次以上的有10家。

▲海安牛肉食堂招牌腮幫肉。圖／台南阿青提供）

這10家店中，阿裕牛肉涮涮鍋與助仔牛肉湯出現最多次（8次），海安牛肉食堂、正老店牛肉湯出現5次，其他3至4次分別有嘉義王家祖傳本產牛雜湯、廟口清燉牛肉麵、長榮牛肉湯、南區阿銘牛肉麵、湖東牛肉、宇新鮮牛肉湯。

魚夫最常去的阿裕牛肉涮涮鍋，也是米其林指南的入選餐廳。老闆販售牛肉湯已有近30年，堅持溫體牛絕對要手工切，且一定要在7小時內新鮮下鍋，每一個部位的肉都需要不同刀工來處理，前腿肉、腋下肉、里肌肉各有不同油花分布，長度、薄度都有所講究。湯頭則是使用新鮮蔬菜、牛骨、牛尾、牛腩慢慢熬，整鍋湯充滿濃郁的膠原蛋白。

▲助仔牛肉湯的紅麴牛肉羹。（圖／資料照）

發跡於台南市中西區西市場的「助仔牛肉湯」，創立於民國34年，是台南最老的牛肉湯，20多年前搬到安平區，現今交棒給第3代經營。店裡必吃除了牛肉湯、牛燥飯外，還有招牌紅麴牛肉羹，牛肉軟嫩卻帶有Q度，紅色的羹湯鹹中帶酸。

海安牛肉食堂曾是台南市長黃偉哲招待陳時中吃飯的地方，湯底加入大量蔬菜與牛肉，包含牛大骨部位的骨髓與膠質、牛腩、腮幫肉及牛雜，搭配大量洋蔥、鳳梨等好料，讓客人每口都能喝到滿滿營養。

魚夫最常去的10家牛肉湯店

●阿裕牛肉涮涮鍋

●助仔牛肉湯

●海安牛肉食堂

●正老店牛肉湯

●嘉義王家祖傳本產牛雜湯

●廟口清燉牛肉麵

●長榮牛肉湯

●南區阿銘牛肉麵

●湖東牛肉

●宇新鮮牛肉湯