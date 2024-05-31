手機中1碼請吃干貝！王品3品牌推畢業季優惠　帶藍色物品送海鮮盤

▲手機號碼中1碼，王品牛排送「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

6月畢業季，正適合與好友相聚吃飯，王品集團旗下3品牌推出優惠，手機號中「1763」任一碼，王品牛排請吃炙烤魷魚佐嫩煎干貝；出示任一象徵海洋的「藍色」物品，夏慕尼贈送南法海鮮盤；7月31日前到西堤用餐比「YA」，餐廳就送限量品牌野餐墊。

▲出示任一象徵海洋的「藍色」物品，夏慕尼送「南法雙人海鮮盤」。（圖／王品提供）

畢業季來臨，王品集團旗下3品牌推出畢業季優惠，6月3日至7月14日，不分平假日，手機號碼對中「1763」任1碼，到「王品牛排」內用消費2客套餐，即款待「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份；6月3日至7月31日，平日到全台夏慕尼內用消費2客套餐，出示任一象徵海洋的「藍色」物品，就送「南法雙人海鮮盤」，包含鮮甜的現煎北海道干貝、藍鑽蝦、龍虎石斑與海王螺。

▲與好友一同喊出「YA」並比出「YA」手勢，西堤送野餐墊。（圖／王品提供）

即日起到7月31日，不分平假日，到西堤消費3客經典套餐，與好友一同喊出「YA」並比出「YA」手勢，每桌送一份採用西堤經典品牌視覺設計的「熱血野餐墊」，數量有限，送完為止。

▲TOK盡興食光5/30-6/6限定優惠，客家冠軍豬腳特價590元。（圖／TOK盡興食光提供）

另外，由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，首波有14家餐廳進駐，其中9家昨天搶先開幕，各品牌也同步祭出優惠活動，像是TOK盡興食光的客家冠軍豬腳特價590元，週末炸雞漢堡俱樂部送炸雞券與限定紀念品，Lit Lit兩款調飲買一送一，而在航空主題餐廳STAR HUTONG星胡同點用指定特餐送神秘菜色。

SOGO大巨蛋9家餐廳開幕優惠內容一覽表：



