ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手機中1碼請吃干貝！王品3品牌推畢業季優惠　帶藍色物品送海鮮盤

▲手機中1碼請吃干貝！王品3品牌推畢業季優惠　帶藍色物送海鮮盤。（圖／王品提供）

▲手機號碼中1碼，王品牛排送「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

6月畢業季，正適合與好友相聚吃飯，王品集團旗下3品牌推出優惠，手機號中「1763」任一碼，王品牛排請吃炙烤魷魚佐嫩煎干貝；出示任一象徵海洋的「藍色」物品，夏慕尼贈送南法海鮮盤；7月31日前到西堤用餐比「YA」，餐廳就送限量品牌野餐墊。

▲手機中1碼請吃干貝！王品3品牌推畢業季優惠　帶藍色物送海鮮盤。（圖／王品提供）

▲出示任一象徵海洋的「藍色」物品，夏慕尼送「南法雙人海鮮盤」。（圖／王品提供）

畢業季來臨，王品集團旗下3品牌推出畢業季優惠，6月3日至7月14日，不分平假日，手機號碼對中「1763」任1碼，到「王品牛排」內用消費2客套餐，即款待「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份；6月3日至7月31日，平日到全台夏慕尼內用消費2客套餐，出示任一象徵海洋的「藍色」物品，就送「南法雙人海鮮盤」，包含鮮甜的現煎北海道干貝、藍鑽蝦、龍虎石斑與海王螺。

▲手機中1碼請吃干貝！王品3品牌推畢業季優惠　帶藍色物送海鮮盤。（圖／王品提供）

▲與好友一同喊出「YA」並比出「YA」手勢，西堤送野餐墊。（圖／王品提供）

即日起到7月31日，不分平假日，到西堤消費3客經典套餐，與好友一同喊出「YA」並比出「YA」手勢，每桌送一份採用西堤經典品牌視覺設計的「熱血野餐墊」，數量有限，送完為止。

▲TOK盡興食光5/30-6/6限定優惠，客家冠軍豬腳特價590元。（圖／TOK盡興食光提供）

另外，由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，首波有14家餐廳進駐，其中9家昨天搶先開幕，各品牌也同步祭出優惠活動，像是TOK盡興食光的客家冠軍豬腳特價590元，週末炸雞漢堡俱樂部送炸雞券與限定紀念品，Lit Lit兩款調飲買一送一，而在航空主題餐廳STAR HUTONG星胡同點用指定特餐送神秘菜色。

SOGO大巨蛋9家餐廳開幕優惠內容一覽表：


 

關鍵字： 美食雲 王品 王品牛排 夏慕尼 西堤 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

住礁溪晶泉丰旅買一送一

住礁溪晶泉丰旅買一送一

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

水舞空舞綻放碧潭　煙花絢爛閃耀夜空

水舞空舞綻放碧潭　煙花絢爛閃耀夜空

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

王品南部最後一家「hot 7」熄燈

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

多了野溪溫泉！宇內溪戲水區6/1回歸

添好運台北站前店連3天菠蘿買一送一

Popeyes開幕首日爆人潮「200人搶吃」　

機票最低200起！旅展9家航空優惠

春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣

彰化溫體羊的天花板！羊帶皮湯是必點

TTE旅展「旅行社優惠」懶人包

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

住礁溪晶泉丰旅買一送一

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366