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開箱／最新「太陽公主號」10亮點！玻璃穹頂花園、迷你套房艙超美

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水，夏季服役於地中海一帶區域。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／希臘報導

公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」甫於2月28日下水，17萬7,882噸是公主艦隊最大環球等級郵輪，可搭載4,300名乘客。記者實際從希臘雅典登輪拍攝，其中，包含引入自然光源的玻璃穹頂空中花園、新增小屋迷你套房艙，以及保留取代房卡、多功能的「公主勛章穿戴式裝置」等，都是本艘遊輪亮點，在與時俱進的同時，也保有品牌一貫的優雅韻味。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中庭廣場從7層挑高至第9層甲板，是熱力四射的Zumba、船長歡迎儀式「香檳瀑布」及開場表演等活動的所在。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼船長歡迎儀式「香檳瀑布」及開場表演。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

中庭廣場（The Piazza）
位於船中央的中庭廣場，從7層挑高至第9層甲板，聚焦包含船長歡迎儀式「香檳瀑布」等的活動所在，幾乎每個整點、半點都有新鮮事，無論是熱力四射的Zumba、與另一半互動的社交舞、DJ表演，都在此發生，想要湊熱鬧往這裡去就對了。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼穹頂空中花園全玻璃球體造型引入自然光，每個時段來都有不同感受，白天在此上瑜珈課、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

玻璃穹頂空中花園（The Dome）
穹頂空中花園設計靈感來自聖托里尼露台，是太陽公主號上最美的角落，全玻璃球體造型引入自然光，每個時段來都有不同感受，白天在此上瑜珈課、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演，舒服的沙發椅能躺著看書、滑手機，空間共可容納250人。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主巨蛋圓弧形設計猶如一座競技場，可容納990人。（圖／記者彭懷玉攝）

公主巨蛋 (Princess Arena)
公主劇院進化成公主巨蛋了！圓弧形設計猶如一座競技場，可容納990人，欣賞得到英國籍Hannah Howie的脫口秀，以及公主原創經典秀Production Show:Fiera，5月30日起將有新表演Viva La Musica，建議至少在表演前30分鐘至一小時前抵達。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼穿戴式裝置公主勛章 （Princess Medallion®）為公主遊輪獨有，兼具房卡、信用卡等多功能。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

穿戴式裝置公主勛章（Princess Medallion®）
穿戴式裝置公主勛章 （Princess Medallion®）為公主遊輪獨有，兼具房卡、信用卡等多功能，搭配公主遊輪App，還能點餐、導航、找到旅伴位置，12大個人化服務十分方便，所有旅客皆可免費使用。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼多了甲板空間的小屋迷你套房艙，屬於太陽公主號上的私藏系列。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

1,500間陽台艙
太陽公主號上共規劃出2,157間艙房，其中包含80間標準套房艙、100間連通艙房、51間無障礙艙房，特別的是，光是有陽台的艙房就佔了1,500間，是公主遊輪旗下最多的，包含首創多了甲板空間的小屋迷你套房艙，屬於太陽公主號上的私藏系列。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首次進駐、融合日式佳餚與表演的Umai鐵板燒 （Umai Teppanyaki），可以欣賞廚師們幽默風趣的演出。（圖／記者彭懷玉攝）

30間餐廳、酒吧
太陽公主號上有30間餐廳、酒吧，除了公主遊輪上經典餐廳皇冠海鮮牛排餐廳、莎芭堤妮義麵餐廳等之外，免付費餐廳包含藝德蕾餐廳 (The Eatery) 、地平線餐廳 (Horizons Dining Room)、國際點心吧 (International Café) 、麗都 (The Lido) 、全景美食廣場 (Promenade Dining)等。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲太陽公主號上有30間餐廳、酒吧，每一隅都是風景。（圖／記者彭懷玉攝）

付費餐廳亮點包括布瑞托的愛 （Love by Britto）、與好萊塢著名地標合作的魔法城堡的魔幻世界（Spellbound by The Magic Castle）、與屠夫達里歐·切基尼 （Dario Cecchini） 合作的達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario)；與江戶前壽司大師奧谷和誠 （Makoto Okuwa）合作之奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）極具水準；以及首次進駐、融合日式佳餚與表演的Umai鐵板燒 （Umai Teppanyaki），可以欣賞廚師們幽默風趣的演出。Princess Plus或Premier套裝可享部分免費用餐。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Park 19位於最高的19、20和21層甲板上，9項設施有可鳥瞰地中海風景的「海風高空滑索」等，不過目前僅開放戶外吊床區；滑梯暫不開放，拍照僅為示意。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

Park 19
Park 19位於最高的19、20和21層甲板上，9項設施有可鳥瞰地中海風景的「海風高空滑索」、海岸攀岩、無限視野展望台、可欣賞360度迷人景色的觀景台、戲水區、多功能運動中心、戶外吊床區等，不過目前僅開放戶外吊床區，其餘設施需再等等。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲類似船中船概念的聖殿俱樂部，包含私人小屋享受隱密空間。（圖／記者彭懷玉攝）

頂層甲板聖殿俱樂部 （Sanctuary Club）
類似船中船概念的聖殿俱樂部，僅開放給16歲以上成人入內，俱樂部包含私人小屋、泳池和按摩浴缸與飲料和點心等，10月6日前採加價入場，10月6日正式開幕後，為聖殿系列三種房型的客人提供奢華而隱私的空間。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲橫跨2層甲板的免稅品商店達163坪大，超過25種品牌首次在海上亮相。（圖／記者彭懷玉攝）

海上免稅品店
橫跨2層甲板的免稅品商店達163坪大，超過25種品牌首次在海上亮相，包括名牌Chanel No 1、運動休閒品牌Beyond Yoga和Varley、Neu Nomad的奢華永續女性服裝，以及Pinko手提包的當代義大利優雅設計，囊括彩妝、珠寶、鐘錶到服飾等200多個品牌，不定時會舉辦保養品說明會，航程期間享有買二送一等促銷，當然也買得到公主遊輪系列商品。

▲「太陽公主號」蓮花水療中心（Lotus Spa）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蓮花水療中心（Lotus Spa）可以一邊做指甲、護髮，一邊欣賞船身緩緩於地中海移動的風景。（圖／記者彭懷玉攝）

蓮花水療中心（Lotus Spa）
兩層樓高的「蓮花水療中心（Lotus Spa）」可以一邊做指甲、護髮，一邊欣賞船身緩緩於地中海移動的流逝風景，而另一邊的健身房也能賞海景，讓身心靈徹底放鬆。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼太陽公主號目前航行於地中海；冬季將航行加勒比海，若想搭到最新的公主遊輪，目前需以「飛機加郵輪」方式抵達西班牙巴塞隆納、希臘雅典和義大利羅馬等地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

太陽公主號目前航行於地中海；冬季將航行加勒比海，若想搭到最新的公主遊輪，目前需以「飛機加郵輪」方式抵達西班牙巴塞隆納、希臘雅典和義大利羅馬等地。公主遊輪表示，大概一年前就可以預訂太陽公主號，會有早鳥優惠價，明年歐洲的行程現在官網已開賣，可於各大旅行社找到相關行程。

關鍵字： 公主遊輪 遊輪旅遊 郵輪旅遊 太陽公主號 國外特色

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