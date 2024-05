開箱／最新「太陽公主號」10亮點！玻璃穹頂花園、迷你套房艙超美

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,夏季服役於地中海一帶區域。(圖/記者彭懷玉攝)

記者彭懷玉/希臘報導

公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」甫於2月28日下水,17萬7,882噸是公主艦隊最大環球等級郵輪,可搭載4,300名乘客。記者實際從希臘雅典登輪拍攝,其中,包含引入自然光源的玻璃穹頂空中花園、新增小屋迷你套房艙,以及保留取代房卡、多功能的「公主勛章穿戴式裝置」等,都是本艘遊輪亮點,在與時俱進的同時,也保有品牌一貫的優雅韻味。

▲中庭廣場從7層挑高至第9層甲板,是熱力四射的Zumba、船長歡迎儀式「香檳瀑布」及開場表演等活動的所在。(圖/記者彭懷玉攝)

▲▼船長歡迎儀式「香檳瀑布」及開場表演。(圖/記者彭懷玉攝)



中庭廣場(The Piazza)

位於船中央的中庭廣場,從7層挑高至第9層甲板,聚焦包含船長歡迎儀式「香檳瀑布」等的活動所在,幾乎每個整點、半點都有新鮮事,無論是熱力四射的Zumba、與另一半互動的社交舞、DJ表演,都在此發生,想要湊熱鬧往這裡去就對了。

▲▼穹頂空中花園全玻璃球體造型引入自然光,每個時段來都有不同感受,白天在此上瑜珈課、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演。(圖/記者彭懷玉攝)

玻璃穹頂空中花園(The Dome)

穹頂空中花園設計靈感來自聖托里尼露台,是太陽公主號上最美的角落,全玻璃球體造型引入自然光,每個時段來都有不同感受,白天在此上瑜珈課、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演,舒服的沙發椅能躺著看書、滑手機,空間共可容納250人。

▲公主巨蛋圓弧形設計猶如一座競技場,可容納990人。(圖/記者彭懷玉攝)

公主巨蛋 (Princess Arena)

公主劇院進化成公主巨蛋了!圓弧形設計猶如一座競技場,可容納990人,欣賞得到英國籍Hannah Howie的脫口秀,以及公主原創經典秀Production Show:Fiera,5月30日起將有新表演Viva La Musica,建議至少在表演前30分鐘至一小時前抵達。

▲▼穿戴式裝置公主勛章 (Princess Medallion®)為公主遊輪獨有,兼具房卡、信用卡等多功能。(圖/記者彭懷玉攝)

穿戴式裝置公主勛章(Princess Medallion®)

穿戴式裝置公主勛章 (Princess Medallion®)為公主遊輪獨有,兼具房卡、信用卡等多功能,搭配公主遊輪App,還能點餐、導航、找到旅伴位置,12大個人化服務十分方便,所有旅客皆可免費使用。

▲▼多了甲板空間的小屋迷你套房艙,屬於太陽公主號上的私藏系列。(圖/記者彭懷玉攝)

1,500間陽台艙

太陽公主號上共規劃出2,157間艙房,其中包含80間標準套房艙、100間連通艙房、51間無障礙艙房,特別的是,光是有陽台的艙房就佔了1,500間,是公主遊輪旗下最多的,包含首創多了甲板空間的小屋迷你套房艙,屬於太陽公主號上的私藏系列。

▲首次進駐、融合日式佳餚與表演的Umai鐵板燒 (Umai Teppanyaki),可以欣賞廚師們幽默風趣的演出。(圖/記者彭懷玉攝)

30間餐廳、酒吧

太陽公主號上有30間餐廳、酒吧,除了公主遊輪上經典餐廳皇冠海鮮牛排餐廳、莎芭堤妮義麵餐廳等之外,免付費餐廳包含藝德蕾餐廳 (The Eatery) 、地平線餐廳 (Horizons Dining Room)、國際點心吧 (International Café) 、麗都 (The Lido) 、全景美食廣場 (Promenade Dining)等。

▲太陽公主號上有30間餐廳、酒吧,每一隅都是風景。(圖/記者彭懷玉攝)



付費餐廳亮點包括布瑞托的愛 (Love by Britto)、與好萊塢著名地標合作的魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle)、與屠夫達里歐·切基尼 (Dario Cecchini) 合作的達里歐的鮮肉坊 (The Butcher's Block by Dario);與江戶前壽司大師奧谷和誠 (Makoto Okuwa)合作之奧谷的海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean)極具水準;以及首次進駐、融合日式佳餚與表演的Umai鐵板燒 (Umai Teppanyaki),可以欣賞廚師們幽默風趣的演出。Princess Plus或Premier套裝可享部分免費用餐。

▲▼Park 19位於最高的19、20和21層甲板上,9項設施有可鳥瞰地中海風景的「海風高空滑索」等,不過目前僅開放戶外吊床區;滑梯暫不開放,拍照僅為示意。(圖/記者彭懷玉攝)

Park 19

Park 19位於最高的19、20和21層甲板上,9項設施有可鳥瞰地中海風景的「海風高空滑索」、海岸攀岩、無限視野展望台、可欣賞360度迷人景色的觀景台、戲水區、多功能運動中心、戶外吊床區等,不過目前僅開放戶外吊床區,其餘設施需再等等。

▲類似船中船概念的聖殿俱樂部,包含私人小屋享受隱密空間。(圖/記者彭懷玉攝)



頂層甲板聖殿俱樂部 (Sanctuary Club)

類似船中船概念的聖殿俱樂部,僅開放給16歲以上成人入內,俱樂部包含私人小屋、泳池和按摩浴缸與飲料和點心等,10月6日前採加價入場,10月6日正式開幕後,為聖殿系列三種房型的客人提供奢華而隱私的空間。

▲橫跨2層甲板的免稅品商店達163坪大,超過25種品牌首次在海上亮相。(圖/記者彭懷玉攝)

海上免稅品店

橫跨2層甲板的免稅品商店達163坪大,超過25種品牌首次在海上亮相,包括名牌Chanel No 1、運動休閒品牌Beyond Yoga和Varley、Neu Nomad的奢華永續女性服裝,以及Pinko手提包的當代義大利優雅設計,囊括彩妝、珠寶、鐘錶到服飾等200多個品牌,不定時會舉辦保養品說明會,航程期間享有買二送一等促銷,當然也買得到公主遊輪系列商品。

▲蓮花水療中心(Lotus Spa)可以一邊做指甲、護髮,一邊欣賞船身緩緩於地中海移動的風景。(圖/記者彭懷玉攝)

蓮花水療中心(Lotus Spa)

兩層樓高的「蓮花水療中心(Lotus Spa)」可以一邊做指甲、護髮,一邊欣賞船身緩緩於地中海移動的流逝風景,而另一邊的健身房也能賞海景,讓身心靈徹底放鬆。

▲▼太陽公主號目前航行於地中海;冬季將航行加勒比海,若想搭到最新的公主遊輪,目前需以「飛機加郵輪」方式抵達西班牙巴塞隆納、希臘雅典和義大利羅馬等地。(圖/記者彭懷玉攝)

太陽公主號目前航行於地中海;冬季將航行加勒比海,若想搭到最新的公主遊輪,目前需以「飛機加郵輪」方式抵達西班牙巴塞隆納、希臘雅典和義大利羅馬等地。公主遊輪表示,大概一年前就可以預訂太陽公主號,會有早鳥優惠價,明年歐洲的行程現在官網已開賣,可於各大旅行社找到相關行程。