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亞尼克「8款芒果甜點」開吃！　愛文芒果、青桔芒果生乳捲回歸了

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克芒果季開跑了。（圖／亞尼克提供）

記者蕭筠／台北報導

芒果甜點控開吃！終於迎來夏季限定芒果季了，人氣甜點品牌「亞尼克」特意網羅8款限定甜點，不僅有超夯重磅回歸的愛文芒果生乳捲、青桔芒果生乳捲，還有芒果鮮奶酪、波士頓派等吃，通通不能放過，即日起於全門市上市。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲▼新鮮芒果生乳捲、法式青桔芒果生乳捲回歸。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

亞尼克「芒果季」開跑了，今年一共有8款芒果甜點等吃，首推重磅回歸的「新鮮芒果生乳捲」，蓬鬆的泡芙蛋糕裡捲入整顆在欉黃愛文芒果，搭配清爽北海道奶香，大口咬下超滿足，同樣回歸的還有「法式青桔芒果生乳捲」，內餡是北海道奶霜、芒果果泥及青桔果泥的組合，每一口都能吃到酸甜滋味。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

▲▼芒果奶酪、波士頓派超欠吃。

▲▼亞尼克芒果季。（圖／亞尼克提供）

除外還有推薦必吃「鮮芒鮮奶酪」，香濃奶酪與酸甜芒果的組合，大人、小孩都會愛；「鮮芒波士頓」選用柔軟的波士頓蛋糕夾入北海道奶霜、芒果果肉，奶香、果香四溢，除外還有「仲夏鮮芒派」、「芒果凍生乳捲切片」、「鮮芒夏洛特」及「裸感芒果蛋糕」，即日起於全門市開賣。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供）

另，芒果控也不能錯過麻古茶坊重磅回歸的夏季限定「芒果季」，今年有3款人氣芒果飲品回歸、1款全新芒果飲，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁；最後這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，即日起於全門市上市，期間限定，想喝要快。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 麻古茶坊 芒果季

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