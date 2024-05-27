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宜蘭20年老字號水餃店！外皮Q彈＋鮮甜肉餡　大蒜免費加爆太過癮

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

天天來水餃在宜蘭當地已經是老字號的宜蘭美食了，近期一直在到處尋找全台各地許多厲害的水餃店，其中包含了南機場的來來水餃、台北車站旁的豪季水餃專賣店、隱藏在桃園龍潭的麵館水餃，以及南港水餃店北大荒，都是我超推薦的，這次來到宜蘭，吃了5間，最讓我印象深刻的就是這間「天天來水餃館」超扎實的內餡，還有加到飽的蒜頭醬，這樣吃就非常過癮。

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▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

天天來水餃館 位置
近20年老字號的天天來水餃，位在宜蘭市的健康路上，從小店一直到大店面，光是一顆高麗菜水餃就牢牢抓住了大批老饕們的味蕾。只要到了用餐的時間點，絕對又是一個高朋滿座的景象。

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

天天來水餃館　餐點介紹

酸辣湯
水餃必配湯品就是這一碗酸辣湯，這裡的酸辣湯其實在味道上都大同小異，但在料的呈現上算是非常扎實的。

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

純手工高麗菜水餃
一直認為水餃就一定要吃韭菜的才算是水餃，但這次因為坐下了，才發現只有高麗菜水餃的選擇，所以不得不點。殊不知，這一吃直接被圈粉。內餡扎實以外，在味道上可以說是蠻鮮美的，沒有不喜歡的高麗菜的味道，反而有明顯蔬菜的鮮甜，最棒的就是天天來水餃的餅皮偏Q的口感。這可能是第一次大大的誇獎高麗菜水餃。

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

水餃必加　生蒜＋醬油
天天來水餃最棒的就是還有生蒜頭可以加，對於愛吃大蒜的我無疑是一大福音，加蒜頭跟醬油調在一起，雖然吃完過後滿嘴都是大蒜味，但不得不說真的非常過癮。

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼天天來水餃　在地近二十年的高麗在水餃，鮮甜多汁，大蒜免費加好加滿超過癮。（圖／部落客黑皮提供）

天天來水餃

地址：宜蘭縣宜蘭市健康路二段30號
電話：03－935－8526

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