三重最強宵夜組合之一！招牌木瓜牛奶真材實料　多汁大雞排爽度滿分

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

捷運台北橋站、三和夜市美食小吃，絕對不能錯過這家重新路上的「三重牛乳大王」無論何時經過門口總是大排長龍，下午茶、宵夜時段尤其熱門，內用外帶都要排隊才能吃到，菜單必點招牌木瓜牛奶、現炸雞排，內行人推薦的銷魂組合，整套點起來就對了！

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三重牛乳大王 交通＆位置

三重牛乳大王地址位在新北市三重區重新路二段73號，緊鄰三重美食小吃雲集的三和夜市，從捷運台北橋站出口出來，約步行450公尺、6分鐘左右即可抵達，搭公車的話則是搭到「天台廣場」，下車就到交通非常方便。

三重牛乳大王 點餐方式

之前就曾經過三重牛乳大王無數次，每次門口都是大排長龍，這裡營業時間相當長，從早上9點半一路賣到晚上11點半，可以從早餐一路吃到午餐、下午茶、晚餐甚至宵夜，是人氣非常高的三重美食。如果是要內用的人，可先入內找座位，等待店員叫號再至前台取餐，雖然生意非常好，但每位店員動作都很快，稍微等一下即可拿到所點的餐點。

▲無論你是要內用或外帶，都需要在櫃檯前面排隊點餐、結帳。

▲飲料做的蠻快的，可以直接拿取，雞排部分則是現炸，大多會需要時間等待。

三重牛乳大王 菜單

飲料類有各式果汁牛乳、特調飲品、精緻茶飲、香醇奶茶、消暑冰沙、水果乳酸、酸甜果醋、布丁凍飲，很多都是懷念的古早味，現在新型態的飲料店已不多見，搭配現炸香雞排、三明治、漢堡、吐司等點心，吃的喝的來到「三重牛乳大王」就能一次滿足，確實很適合選做三重下午茶、宵夜的小店。

▲店家也有提供外送服務，可外送的金額、範圍，建議直接打電話向店家詢問最快，也能加LINE@透過LINE洽談。

三重牛乳大王 人氣品項

主打木瓜牛奶的店，但香雞排人氣卻更高，店員真的是一直在炸，雙手完全沒停過，不知道一天可以賣出幾百片雞排，生意實在是很驚人的好。內行老饕都知道，來三重牛乳大王一定要這樣一套點起來，木瓜牛奶配現炸香雞排才過癮，美食當前就先別管熱量這件事了，減肥永遠都是明天再說！

木瓜牛乳 75元

一開始點餐時沒有注意到，後來才發現原來冰塊甜度可以調整，所以這次點了正常配置的甜度，稍微甜了一點，半糖、微糖或許會比較符合現代人的飲食習慣，扣除忘記調整甜度這件事，木瓜牛奶確實香濃好喝，而且會越喝越順，轉眼就整杯喝光光。

現炸香雞排 90元

現炸香雞排走的是懷念的古早味路線，小時候最愛的就是這種口味，雖然一塊要價90元不算便宜，但雞排很大一片、厚度也夠，當點心吃完相當有飽足感，要兩人分一套也很足夠。現炸出爐的香雞排非常燙，大家吃的時候要小心燙口，鮮嫩多汁的炸雞排風味極佳，不會有乾硬難咬的問題，也沒有惱人的雞腥味，吃過以後確實可以理解為什麼生意這麼好了。

用餐評價

三重牛乳大王或許稱不上驚為天人的美食，但卻是大家記憶中最懷念的味道，菜單價格雖然不走平價路線，但真材實料、份量實在，重點是味道不錯，生意才能一直這麼好，推薦大家有來捷運台北橋站附近、逛三和夜市的話，都可以來這裡喝杯木瓜牛奶、吃塊現炸雞排。

三重牛乳大王



地址：新北市三重區重新路二段73號

電話：02－2989－5718

營業時間：09：30－23：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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