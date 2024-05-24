阿里山「栩悅號」今首航！6月底前全滿　獨家路線、推薦遊程一次看

▲「栩悅號Vivid Express」今（24日）首發列車正式啟航，上下行列車滿載共116人，往返嘉義及奮起湖間。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」今（24日）首發列車正式啟航，上下行列車滿載共116人，往返嘉義及奮起湖間，首航活動特別舉辦搖鈴啟動儀式，雄獅鐵道旅遊事業處國內鐵道部部長林詠凱、阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱皆親臨現場，並準備沼平櫻花啤酒、嘉義特產老楊方塊酥禮盒贈予首航旅客。

▲栩悅號首發滿載啟航，由左至右：雄獅國內鐵道部部長林詠凱、阿里山林鐵處副處長周恆凱、雄獅嘉義分公司資經洪采吟開心迎賓。

雄獅旅遊表示，阿里山林鐵已有百年歷史，而栩悅號Vivid Express為生態導覽型態觀光列車，上下行路線沿途林相和車站歷史各具特色，並以五感體驗、高規格導覽規劃行程，目前6月底前趟次已全數售罄，7至9月相關遊程持續熱賣，其中嘉義到奮起湖路線套裝行程銷售已近7成。

▲栩悅號目前6月底前趟次已全數售罄，7至9月相關遊程持續熱賣，其中嘉義到奮起湖路線套裝行程銷售已近7成。



阿里山林鐵即將於7月1日全線通車，雄獅旅遊規劃栩悅號Vivid Express「全新六大森林鐵道路線」，其中一大亮點為阿里山至二萬平的獨家路線，栩悅號變身「晚霞列車」，帶旅客欣賞高山絕美雲海及晚霞。

另外，阿里山往返祝山路線，除了欣賞玉山群峰外，還有導覽人員帶領深度生態體驗活動。更有中斷15年的十字路到阿里山路線即將復駛，據阿里山林鐵透露，預計在7月1日全線通車。為歡慶栩悅號首航以及阿里山全線即將通車，即日起至6月10日前，預購7至9月指定路線套裝遊程享9折。

▲「栩悅號Vivid Express」團體遊程推薦台中出發二日遊5,999元起；走訪日月潭與集集火車站，以及探索如多林、十字路、二萬平等經典車站，三日遊8,999元起。



雄獅旅遊「栩悅號Vivid Express」團體遊程推薦台中出發二日遊5,999元起；走訪日月潭與集集火車站，以及探索如多林、十字路、二萬平等經典車站，三日遊8,999元起。更獨家規劃環島鐵道5日遊程，搭乘栩悅號之外，還能搭乘台灣高鐵、阿里山林鐵栩悅號、臺鐵藍皮解憂號、臺鐵EMU3000美學列車及高雄輕軌共5種列車，一次盡覽台灣之美。

▲「名勝世界壹號」暑假有優惠。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，暑假若想搭郵輪至日本玩，名勝世界壹號推出基隆出發獨家航程，即日起至5月31日，6天5晚玩九州和沖繩三個目的地，可享每艙房立減6,000元優惠，另外貼心加贈海陸漫遊Wi-Fi（海上全航程標準型Wi-Fi每航次限量80間，每間限一個裝置；陸地漫遊每人送eSIM 1GB流量。）以及米其林必比登推薦天下三絕極品牛B腱麵（每航次限100份，限露台艙房以上），加碼再享一次訂購2個九州岸上觀光行程，即贈那霸「指定」岸上觀光，每團名額有限，售完為止。

▲充滿歐式宮廷風格的「星宴餐廳」。（圖／記者彭懷玉攝）