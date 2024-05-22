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衝了！　手搖飲「楊枝甘露買1送1」今天限時搶喝

▲▼CoCo楊枝甘露。（圖／CoCo提供）

▲CoCo限時1天2款楊枝甘露買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

芒果控喝起來！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日開跑了，今（22）日祭出限時1天「2款楊枝甘露買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周好友日祭出「中杯楊枝甘露（胖胖／纖細）第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，今（22）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

其中，「胖胖楊枝甘露」復刻香港經典甜湯楊枝甘露做法，吸得到西谷米、蜜香凍、芒果丁等料，搭配椰奶、芒果泥，口感濃郁且咀嚼感十足；而「纖細楊枝甘露」則是以低熱量優酪乳作為基底，搭配芒果、紅柚果肉、西谷米及蜜香凍等料，一杯就有飽足感。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周優惠券出爐。（圖／業者提供）

喝飲料配速食超滿足，麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「中薯特價45元（原價50元）」、「大麥克+中杯可口可樂99元」，以及得來速限定「買勁辣雞腿堡送4塊原味麥克雞塊」、「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至5月26日止。

除外還有99元超省晚餐券，至5月26日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 買1送1 麥當勞

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