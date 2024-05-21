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豚骨拉麵每碗100元　北市泡系拉麵店周年慶優惠連推3天

▲諭吉拉麵泡系博多豚骨拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲諭吉拉麵泡系博多豚骨拉麵。（圖／取自諭吉拉麵臉書）

記者黃士原／台北報導

主打泡系拉麵的諭吉拉麵慶祝開幕滿一周年，5月24日起至5月26日推出感謝祭，原味博多豚骨拉麵每碗100元，每位客人限點一份，活動期間內每次入店都能適用這項優惠。

來自日本的諭吉拉麵，每日以大量的豬骨、雞骨等在地新鮮食材熬煮湯頭，麵條由三河屋製麵提供，搭配自製的醬汁與各式配料。該品牌主打泡系拉麵，在豚骨湯頭煮沸之後，再攪拌讓它產生「泡沫」，成為特有的乳白色湯頭。

諭吉拉麵5月開幕滿一周年，5月24日起至5月26日舉行感謝祭，原價230元的招牌「博多豚骨拉麵」，這3天特價100元，每位客人限點一份，活動期間內每次入店，都能適用這項優惠，用餐時間限制40分鐘。

▲丸亀製麺明起兩天「豚骨烏龍麵（中）買一送一。（圖／丸亀製麺提供）

另外，丸亀製麺5月21日至5月22日推出快閃優惠，點餐結帳時出示官方FB按讚或IG追蹤畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買一送一」，等於平均1碗麵只要72元。活動餐點限內用，不開放外帶，每支手機（畫面）限購一組。

▲丸亀製麺「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」。（圖／丸亀製麺提供）

丸亀這季新品是「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，柔嫩入口的豬腹肉搭配日式香料調製的絞肉，再搭配清新的海苔絲和辛香洋蔥，中碗售價139元，加30元升級大碗麵，皆附海帶芽湯，除了台北站前店外，其他門市正在販售中。

關鍵字： 美食雲 日本拉麵 諭吉拉麵 美食優惠

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