TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋　6月邀澳洲精品咖啡ST.ALi來台快閃

▲TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋。（圖／TOK盡興食光提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，日前公布首波進駐D區的14家餐廳，其中包含5月30日開幕的新亞洲風味餐廳「TOK盡興食光」，除了供應早午餐與下酒菜，攜手台灣精釀品牌的季節實驗款生啤，6月中還邀請澳洲精品咖啡ST.ALi來台快閃。

TOK盡興食光第2家店插旗大巨蛋商場，由於該地運動賽事頻繁特性，餐廳表示，將以「我們不設限你也不設防」為出發點，空間與菜單規劃上將白天留給早午餐、亞洲風味義大利麵等。

▲客家冠軍豬腳。（圖／TOK盡興食光提供）

晚上則化身餐酒館，供應炸物、甜點、下酒菜，而且還與台灣精釀啤酒「酉鬼」合作，販售季節限定酒款，全年共計15款，開幕第1款是台北人最愛「涼麵」啤酒，帶有味噌與小黃瓜的風味。

▲腐乳味噌素麵、炊飯與鹹蛋黃海鮮扁麵。（圖／TOK盡興食光提供）

周間忙碌的中午時段，TOK盡興食光也有規劃商業午餐來為上班族補充元氣，凡點義大利麵、炊飯或早午餐，只要加價100元就能再享有飲料9選1，以及炸薯條或冰心金薯鮮奶燒2擇1。

此外，繼鹹蛋黃海鮮扁麵及泰北黃咖哩牛肋扁麵後，TOK盡興食光主廚再端出兩款新亞洲風味義大利麵，藤椒肉桂風味紅醬扁麵加入四川風味藤椒油和肉桂粉提味，腐乳味噌蔬食扁麵使用天然米麴製作的豆腐乳，混搭日式白味噌調製底醬，接著拌炒義式扁麵，之後再把鮑魚菇與茭白筍入菜。

TOK盡興食光大巨蛋店5月30日起正式對外營業，慶祝開幕，邀請曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」於6月上旬來台快閃，由台灣血統首席咖啡師Alex Wang親自出杯，演譯最道地的墨爾本精品咖啡、澳洲特有Magic Coffee，以及為TOK與台灣粉絲研製的特調咖啡。

▲台北寒舍艾美酒店推出全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，上圖為「烤半鴨．柳橙鴨汁．焦化韭蔥」。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北寒舍艾美酒店鎖定信義區上班族和觀光逛街客群的商機，推出全新的餐飲品牌「TIPSY Sparrow」，今日起正式營運，由米其林一星名廚李皞擔任廚藝總監，餐廳以現代料理為基礎，融入各國食材，展現多元風貌，單點菜色價格180元起至1980元。

▲「烤肋眼牛排．牛骨骨髓波爾多醬汁」。（圖／記者黃士原攝）

TIPSY Sparrow提供單點服務為主，價格180元起至1980元。餐廳推薦菜色「烤蝦．柚子胡椒優格．涼拌菜絲」以美式啤酒浸泡草蝦，塗上醬料後再碳烤，配菜是由柚子胡椒優格拌製而成的涼拌菜絲；美國中部鄉村經典的「炸全雞．鴨油薯條．鄉村肉汁」，則是將雞肉泡在優格，讓肉質更軟化，配菜是鴨油炸薯條。