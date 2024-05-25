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澳門官也街5大必吃！鴨屎香檸檬茶、世紀咖啡　加碼冰火葡撻網紅店

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新舊並陳的澳門，舊城區的中葡式建築與金光大道上的高檔飯店形成對比，宛如進入不同時空。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澳門報導

澳門官也街是氹仔舊城區重要街道之一，於1884年正式以總督官也之名命名，這條約115公尺長的街道，聚集眾多人氣手信、在地料理，想品嚐著名的安德魯蛋撻、晃記餅家、世記咖啡，或是新穎的爆打檸檬茶都在此。本篇再加碼走5分鐘就到的冰火葡撻網美店，來澳門玩可以一次搜羅。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲長約115公尺的官也街是觀光客來澳門必訪的街道之一。（圖／記者彭懷玉攝）

去過大三巴牌坊，澳門官也街同樣充滿中葡融合的歷史建築，當中錯落粉色調的教堂和小屋，每一隅都洋溢專屬於澳門的獨特氣息，搭輕軌可在「排角站」或是「運動場站」下車，交通方便，不妨設為離開澳門前的最後一站。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世記咖啡是罕見以碳火煮茶和咖啡的店家，主打瓦煲咖啡、奶茶。（圖／記者彭懷玉攝）

世記咖啡
首先，從「運動場站」出了站後，會先到地堡街、官也街交叉路的世記咖啡，開業於1965年的世記咖啡，是罕見以碳火煮茶和咖啡的店家，主打瓦煲咖啡、奶茶，口感香醇而絲滑，不少人會直接坐在廣場階梯上品嚐，瓶罐裝也方便邊逛邊喝。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲說到澳門葡式蛋撻，必定要提獲米芝蓮推介的安德魯餅店。（圖／記者彭懷玉攝）

安德魯餅店
說到澳門葡式蛋撻，必定要提獲米芝蓮推介的安德魯餅店，葡撻採全手工製作，烤得微焦的酥皮，與軟嫩的蛋撻十分合拍，趁熱時一起咬下幸福感滿溢，是訪澳門必買伴手禮，許多人都是一盒盒外帶。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門爆打檸檬茶主打鴨屎香檸檬茶，是人手一杯的當紅手搖飲。（圖／記者彭懷玉攝）

澳門爆打檸檬茶
夏日炎炎，喝杯在地檸檬茶超消暑！官也街上有一家澳門爆打檸檬茶，以香水檸檬搭配自家混合茶葉，碰撞出本土風味。必點的鴨屎香檸檬茶，酸甜適中，餘韻回甘，另也有陳皮鴨檸檬茶、多肉葡萄檸檬茶，是人手一杯的當紅手搖飲。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲與機器製作的他牌餅家不同，晃記餅家是手工製作，從光緒年間就存在，至今已有百年歷史。（圖／記者彭懷玉攝）

晃記餅家
與機器製作的他牌餅家不同，晃記餅家是手工製作，從光緒年間就存在，至今已有百年歷史。其中，招牌核桃酥連年獲米芝蓮街頭小食推介。也別錯過金桃酥、雞仔餅和肉切酥，但包裝偏簡樸，適合送給重滋味不在乎外觀的親友。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲除了以上介紹的官也街美食，也別錯過老Day牛雜、澳門大利來記咖啡室等知名店家。（圖／記者彭懷玉攝）

除了以上介紹的官也街美食，也別錯過老Day牛雜、澳門大利來記咖啡室等知名店家，一條街就能從頭吃到尾，滿足不同味蕾。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲距離熱鬧的官也街步行約5分鐘，黑色小店「Céleste Artisan 天羽」正坐落於寧靜的便度街上。（圖／記者彭懷玉攝）

Céleste Artisan 天羽
仲夏日想消暑，推薦可試試「法式冰火葡撻」，距離熱鬧的官也街步行約5分鐘，「Céleste Artisan 天羽」正坐落於寧靜的便度街上，去年開幕躍升話題甜品店，招牌必點每日限量的冰火葡撻，外層是千層酥皮，輔以火烤的法式焦糖布蕾，冷熱交織出多重層次，令人回味。另外還有里斯本櫻桃酒香雪糕 、荔枝玫瑰雪芭、法芙娜巧克力雪糕等，而海之歌、緋紅天羽配色鮮豔，魔幻特調適合拍照。

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼招牌必點每日限量的冰火葡撻，而海之歌、緋紅天羽配色鮮豔，是適合拍照的魔幻特調。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門美食,澳門官也街,世記咖啡,安德魯餅店,晃記餅家,澳門爆打檸檬茶,天羽Céleste Artisan。（圖／記者彭懷玉攝）

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