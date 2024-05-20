1984年6月壽星吃Buffet享6折　台北福華3家中餐再推40周年套餐

▲1984年6月壽星吃台北福華彩虹座享6折。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

成立於1984年的台北福華大飯店，將於6月19日迎來40歲生日，推出多個專屬餐飲優惠，包括同年同月壽星，彩虹座下午茶6折優惠，三大中餐廳祭出「福華40年慶套餐」，以復刻經典料理來慶祝這個里程碑。

台北福華大飯店6月迎來40周年，三大中餐廳「江南春」、「珍珠坊」及「蓬萊邨」攜手推出限定版「福華40年慶套餐」，午、晚餐時段都有供應，菜單以高級食材為主軸，像是使用鮑魚為主題製成各廳冷盤開胃菜、以花膠燉煮的湯品，以及採用龍蝦與澳洲和牛的海陸主菜，最後送上燕窩熬製的手工甜湯。

▲澳洲和牛煎至五分熟搭配珍珠坊的招牌飄香荷葉飯。（圖／台北福華大飯店提供）

Buffet餐廳彩虹座則是廣邀1984年6月出生的壽星，即日起至6月30日平日週一至週五下午茶時段用餐，兩人以上同行，壽星本人享6折優惠。

▲JR東日本大飯店台北B1樓的自助餐廳「鉑麗安」自即日起至7月4日推出「義大利美食饗宴」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，JR東日本大飯店台北B1樓的自助餐廳「鉑麗安」自即日起至7月4日推出「義大利美食饗宴」，周一至周日午、晚餐時段供應，經典菜餚包括蜜瓜火腿、米蘭式燉羊膝、普羅旺斯香草烤羊肋排、義式水煮魚、瑪格麗特披薩等。

JR東日本大飯店台北表示，為了讓美食饕客平日用餐享有更多優惠活動，周一至周五午餐時段，60歲以上享6折優惠，以及周一至周四晚上8點後「LINE好友晚晚餐買一送一」，都將延長至12月30日。