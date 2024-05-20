台灣首家壽司郎今起改裝　「台北館前路店」5／30重新開幕

▲壽司郎台北館前路店今起進行改裝。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」2018年6月正式登台，第一家門市就是位於北車商圈的台北館前路店，在即將屆滿6年之際，該店今日起進行改裝，優化硬體設備，預計5月30日重新開幕，這期間店鋪不營業，業者建議到鄰近分店用餐。

2018年登台的「壽司郎」是日本第一迴轉壽司品牌，目前已有41家分店，而台灣1號店位於北車商圈的台北館前路店，該分店即將於6月15日開幕滿6年。為了優化硬體設備，今日起至5月29日暫停營業，進行優化硬體設備改裝，預計5月30日重新開幕，官方也提到，近期會宣布優惠活動。10天的裝修期間店鋪不營業，業者建議到鄰近分店用餐。

▲壽司郎推出「九州×北海道海味祭」。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎即日推出「九州×北海道海味祭」，挑選多款來自九州及北海道的新鮮食材，初次亮相的「明太子＆炙燒鱈魚子」，可以一次吃到九州與北海道的兩大名物；「九州產生鯖魚」可品嚐到生鯖魚清爽不膩口的美味；「北海道產岩魚」以鹽漬的方式引出鮮味。九州產丁香魚天婦羅、北海道產白子天婦羅、博多明太子奶油拌麵及長崎名物奶昔冰沙也再度回歸。

▲藏壽司首度插旗台中沙鹿。（圖／藏壽司提供）

此外，登台即將10年的藏壽司，在台中市已有10家分店，但多數都是集中在市區，海線地區僅有梧棲的台中港三井OUTLET店。根據藏壽司最新的人力銀行徵才訊息，確定首度插旗沙鹿，以後當地人想吃迴轉壽司，除了爭鮮之外，又多了一家可選擇。部落客「棉花糖的天空」日前也在粉專貼出施工中的餐廳照片，可以看出店型是屬於土藏造型的街邊店。