台灣感性正夯！韓星取景「台北環形天橋」在這　洋風青樓變茶酒館

▲台北市萬華區的「華江整宅」，五層樓建物被環形空中天橋串連，是世界唯一環形天橋。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「台灣感性」持續發酵，起源於韓國觀光客赴台旅遊時，發現老舊巷弄、鐵皮屋、磨石子地板十分有味道，紛紛在社群標註，讓台灣獨特風情推廣至全球。其中台北市萬華區的「華江整宅」，五層樓建物以環形空中天橋串連，是世界唯一環形天橋，雖說已有歲月痕跡，卻吸引NewJeans、頌樂等韓國明星在此拍攝MV，紅到海外。

▲「華江整宅」不僅現身於台劇《有生之年》、《刻在你心底的名字》中，也被日韓明星相中作為取景點。（圖／記者彭懷玉攝）

喜歡攝影的人，赴香港時會到又名「怪獸大廈」的益昌大廈，拍攝一系列復古感的照片。而位在距離龍山寺捷運站步行免10分鐘的「華江整宅」，由數棟五層樓弧形建築物組成，被一座環形空中天橋串連，該社區不僅現身於台劇《有生之年》、《刻在你心底的名字》中，日韓明星NewJeans、MAMAMOO隊長頌樂、藤井風都曾在此拍攝MV，民眾也能拍出同款的意境美照。

▲▼日韓明星NewJeans、MAMAMOO隊長頌樂、藤井風都曾在此拍攝MV，民眾也能拍出同款的意境美照。（圖／記者彭懷玉攝）

「華江整宅」在1970年代興建時，是台北第一座都市整建市區，還找來六位重量級建築師大膽實驗，把市場、水塔、活動中心、派出所，甚至是污水處理廠，全部塞進社區內，一、二樓均是商店街，宛如一座迷你的未來都市。在當時，可是很時髦的社區，時光飛逝，如今意外成為充滿台灣味的取景點。

▲▼「華江整宅」在1970年代興建時，可是很時髦的社區；旅客走訪時，請保持輕聲細語、隨手帶走垃圾。（圖／記者彭懷玉攝）

需提醒的是，「華江整宅」目前仍有許多居民，旅客實地走訪拍攝時，請保持輕聲細語、隨手帶走不屬於當地的物品，切勿打擾當地居民的日常生活。

▲▼歷史建築「青雲閣」在日治時期曾是全台最大的青樓，現已成為「青雲Misty」茶酒館。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，歷史建築「青雲閣」在日治時期曾是全台最大的青樓（妓院），現已成為「青雲Misty」茶酒館。業者表示，「青雲Misty」白天是中式茶館、晚上變身為互動式酒館，於6月20日才剛開幕，提供特色茶、甜點和咖啡等品項。

▲▼可以坐在八角窗邊，欣賞光影變換、啜飲茶品，感受時光流淌的痕跡。（圖／記者彭懷玉攝）

矗立於艋舺百年的日治洋樓，外觀維持原有的紅磚、雕花、陽台和氣派拱窗，入內一看，近7公尺的挑高空間，在業者的巧手佈置下，擺放水晶吊燈、音響，空間中縈繞古典藝術風情，可以坐在八角窗邊，欣賞光影變換、啜飲茶品，感受時光流淌的痕跡，想像商賈名流在此薈萃的風華年代。