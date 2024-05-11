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南部首家！長生塩人拉麵店5／12插旗高雄　營業時間到半夜12點

▲長生塩人鹽味拉麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲長生塩人鹽味拉麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

記者黃士原／台北報導

從天母起家、陸續在台北台中及彰化開出多家分店的拉麵店「長生塩人」，今年初夏把版圖擴展到高雄，南部首店落腳在苓雅區的五福一路上，明天（5/12）正式開幕，營業時間最晚到半夜12點。

從天母起家的長生塩人，以鹽味拉麵為主打，其他還有醬油拉麵、味噌拉麵、辣味噌拉麵，熬煮8小時的湯底清爽，配料有豬叉燒及舒肥雞，麵條能吃得到麵心的口感，是一碗能把湯喝光光的拉麵。除了各式拉麵品項，店內還有限量供應日本炒麵。

▲長生塩人日本炒麵。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

今年4月，長生塩人進駐台灣最北的基隆市，5月則是首度進軍南部，第一家店就開在高雄苓雅區的五福一路上，明天正式開幕，營業時間從17:00至24:00，僅提供現場候位。

▲藤哲商行主打的河豚拉麵，每日限量30碗。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於台北捷運芝山站附近的藤哲商行也是新登場的拉麵店，5月21日開幕。日籍主廚藤原一智擁有30年料理經驗，也有日本河豚技師執照，他為了區隔市場，以來自台東、沒有毒性的鯖河豚為主，打造成市場少見的河豚拉麵（售價690元），每日限量30碗。

▲醬油拉麵。（圖／記者黃士原攝）

河豚拉麵湯底以河豚骨、魚骨與其海鮮熬製，碗裡配料有河豚肉、叉燒肉、溏心蛋，以及用來改變湯頭的味道的辣蘿蔔泥與金桔。店裡也同時供應醬油拉麵與雞白湯拉麵。醬油拉麵（每碗260元）的湯底以魚介與多種食材熬煮，並加入日本醬油調味，配料有叉燒、溏心蛋、海苔、青蔥與柚子皮。

▲雞白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

雞白湯拉麵（每碗360元）則是採用全雞與魚介時間熬煮，呈現乳白濃厚的湯頭，配料是舒肥雞叉燒、鹽漬鮭魚卵、櫻桃蘿蔔、半天筍、山蘇與紫洋蔥丁。其中半天筍、山蘇都是來自花蓮，主廚希望以實際行動來幫助花蓮。

關鍵字： 美食雲 長生塩人 拉麵美食 日式拉麵 高雄美食

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