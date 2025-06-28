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7/1起新增「買大送小」　JR東日本Buffet夏季5大優惠整理包

▲7/1起Buffet「買大送小」　JR東日本夏季5大優惠整理包。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲7/1起，JR東日本館內鉑麗安Buffet餐廳「買大送小」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者黃士原／台北報導

迎接盛夏旅遊旺季，「JR東日本大飯店台北」館內鉑麗安Buffet餐廳7月1日起再加碼優惠，7/31前「買大送小」，凡1位成人原價用餐，即可免費招待1位6至12歲兒童用餐，加上之前的平日兩人半價，以及團體、銀髮族、晚晚餐、LINE會員等優惠，無論人數多寡、年齡層級都能享有折扣。

鉑麗安全日餐廳以開放式廚房搭配多元國際料理餐檯為賣點，主打歐陸風格與亞洲精緻熟食，菜色涵蓋從海鮮冷盤、鐵板料理到創意甜點。招牌包含平日供應的「爐烤肋眼牛排」、假日限定的「威靈頓牛排」、「法式紅酒燉牛舌」、「普羅旺斯香草烤羊排」、「鐵板煎魷魚」等。

▲7/1起Buffet「買大送小」　JR東日本夏季5大優惠整理包。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲鉑麗安全日餐廳的經典菜色「法式燉牛舌」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

迎接盛夏旅遊旺季，JR東日本大飯店台北推出多項優惠，包括最新出爐的「暑假買大送小」，以下整理好康活動相關資訊內容。

優惠1：暑假買大送小

7月1日至7月31日，凡1位成人原價用餐，即可免費招待1位6至12歲（含）以下兒童用餐。兩位成人最多可招待兩位兒童，以此類推。

優惠2：平日第2人半價、4人同行1人免費

即日起至7月16日，周一至周四午、晚餐與周五午餐，2人同行第2位享半價，4人同行1位免費。

▲7/1起Buffet「買大送小」　JR東日本夏季5大優惠整理包。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

▲平日4人同行1人免費。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

優惠3：團體專屬方案

針對企業聚會、家庭慶生與同學會需求，推出「初夏團體饗宴優惠」（7月16日截止），凡10人以上團體於平假日用餐可享平日午／晚餐每位1200元（含服務費），現省428元；假日（周五晚餐、周末午／晚餐）每位1500元（含服務費），現省348元。

優惠4：銀髮族享65折

自即日起至9月30日，周一至周五午餐時段，凡年滿60歲（含）以上賓客，出示身分證明文件，即可享本人65折優惠。

優惠5：加LINE好友、晚上8點後用餐買一送一

9月30日前，加入JR東日本大飯店台北LINE@官方帳號好友，「周一至周四晚上8點後」入場，即可享買一送一，須加原餐價之一成服務費。

▲夏天就是要大啖海鮮，敘日全日餐廳「暢夏啤酒美食節」7月3日登場。（圖／六福萬怡提供）

另外，迎接7月學生暑假，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳也推出「學生FUN暑假，考生齊應援！」活動，整個7月憑有效學生證與今年度准考證，平日午晚餐特價999元，假日午晚餐1299元，相當於最低66折。下午茶也有優惠，訂位時說出通關密語「來去敘日FUN暑假！」，即可享有2人同行、第2位半價並免服務費。

▲香氣十足的松發肉骨茶。（圖／典華提供）

位於大直的豐FOOD推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」，集結超過30道南洋風味料理，有在泰國夜市爆紅的活火山排骨、米飯粒粒分明的鳳梨海鮮炒飯、以印度咖哩粉和手工椰奶慢火炆煮的咖哩滑蛋蟹、採用新鮮大蝦剁成蝦蓉的招牌月亮蝦餅，以及香氣十足的松發肉骨茶、酸香開胃的檸檬魚、脆嫩爽口的檸香辣拌梅花豬，一次吃遍泰、印、越、星馬等國家經典美味。

7月5日為世界比基尼日，當日凡穿著比基尼到台北大直的「豐FOOD」用餐，即享全餐期免費。此外，7、8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，即享4人同行1人免費，另外再送夏日派對桶飲品。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 Buffet 吃到飽

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