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桃園台茂300秒煙火7/5登場　歇熱市集今起開逛、4火舞時間快筆記

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心夏日活動今起登場，最受矚目的煙火秀7/5施放。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

蔚為親子放電勝地的桃園台茂購物中心，因應暑假到來，每個周末推出豐富活動。「歇熱市集」今日起率先開跑，超過30個攤位、餐車從下午3點就能開逛，接著7月5日迎來300秒花火，還有4場夏夜火舞表演、涼夏音樂祭和「粉紅豬小妹見面會」，時間出爐快筆記。

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲「生日煙火秀」於7月5日晚間19:45-19:50登場。（圖／業者提供）

台茂購物中心擁有5500坪的公園綠地，暑假加碼推出1場大型「煙火秀」、2場「IP人偶見面會」、3場「親子活動」、4場「夏夜活動」及5場「假日市集」。1場大型「生日煙火秀」於7月5日晚間19:45-19:50登場，300秒低空花火升空，在城堡外就能感受煙火的魅力，以此慶祝台茂生日快樂。

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲▼假日限定的「歇熱市集」今、明率先開跑，下午3點就能開逛；攤位配置圖。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

假日限定的「歇熱市集」今、明率先開跑，接著在7月19-20日、7月26-27日、8月9-10日、8月23-24日也有，每檔期的市集嚴選超過30個攤位、餐車，從周六、日下午15:00開始，囊括各式清涼解暑的飲料、冰品及人氣排隊美食小吃、甜點，加上文創小物、飾品等，一次滿足吃玩買的需求。

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲「粉紅豬小妹見面會」7月19日下午16:00-16:30，由幼兒界巨星粉紅豬小妹佩佩帶領小朋友唱跳。（圖／業者提供）

親子族不能錯過「IP人偶見面會」、「粉紅豬小妹見面會」。7月19日下午16:00-16:30，由幼兒界巨星粉紅豬小妹佩佩帶領小朋友唱跳，還有機會一起合照；「超人力霸王-奧米加見面會」8月16日下午16:00-16:30，光之巨人-奧米加首次降臨台茂，小朋友能近距離感受光之力，一起守護地球。

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲「Les Enphants麗嬰房Happy for Fun」足球體驗活動於7月12日、7月13日登場。（圖／業者提供）

「Les Enphants麗嬰房Happy for Fun」足球體驗活動於7月12日、7月13日11:00-19:00登場，有足球初體驗及各種闖關挑戰；「恐龍再現：重返探險城堡」定在8月9日下午16:00-16:30，超擬真恐龍劇場有2.3米的迅猛龍，以及寶寶龍結合特技表演。「米特動物樂園-薩克歷險記」8月23日下午16:00-16:40，邀請最會用音樂說故事的米特動物園到場。

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

▲▼仲夏夜之焰8/2一日限定；米特動物樂園薩克歷險記。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心夏日活動。（圖／業者提供）

4場「夏夜活動」也很精彩，分別為「焰夏戀之舞」7月6日19:00-19:30，由全國火舞雙人組冠軍帶來結合高難度特技的火舞表演；「仲夏夜之焰」8月2日19:00-19:40，台灣之光的「成真火舞團」將帶來台灣火龍表演，創造火光交織的盛夏夜。

▲台茂購物中心夏日活動一覽。（圖／記者彭懷玉製表）

▲台茂購物中心夏日活動一覽。（圖／記者彭懷玉製表）

「Chill嗨嗨涼夏音樂祭」在7月19、20日及7月26、27日的17:00-19:30兩時段，邀請多位歌手演唱屬於夏夜的歌曲，搭配戶外市集的美食及飲品，享受愜意的夜晚。

關鍵字： 桃園旅遊 蘆竹區旅遊 台茂購物中心 煙火秀 暑假活動 親子活動

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