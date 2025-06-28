「哆啦A夢任意門」降臨北市12處　地點、打卡贈徽章規則一次看

▲旅客能就近到西門町找尋哆啦A夢任意門，打卡點就位於捷運西門站6號出口彩虹地景旁。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

哆啦A夢任意門現身北市各景區！觀傳局表示，新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園等12處設置哆啦A夢任意門主題裝置，今（28日）起至9月14日，只要完成指定任務，就能兌換限量哆啦A夢徽章（每日限量100個）。

▲哆啦A夢任意門也在新北投車站。（圖／觀傳局提供）



超人氣IP哆啦A夢今夏降臨台北，除了即日起在華山1914文創園區登場的巡迴特展，北市觀傳局攜手聯合數位文創推出《100%哆啦A夢任意門遊台北》活動，於北市12個行政區設置任意門主題裝置。

哆啦A夢任意門主題裝置分布於新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101，順道遊訪台北市各大特色景區。

▲哆啦A夢任意門於北市12處景點登場。點圖可放大。（圖／觀傳局提供）



此外，6月28日至9月14日，只要與北市任3個行政區的哆啦A夢任意門主題裝置合照貼文，並公開上傳FB/IG並設公開，在內文標記@doraemon100_tour_taipei @taipeitravel #doraemon100Taipei，到哆啦A夢華山展覽票亭出示貼文（限本人使用），即可兌換限定哆啦A夢徽章一枚。每日限量100個，每人限兌換一次，發完為止。（※部分景點為收費景點，主辦單位保有變更與中止活動之權利。）

▲打卡哆啦A夢任意門拿限定徽章。（圖／觀傳局提供）



另外，台北市商業處表示，即日起至7月31日期間，民眾只要持哆啦A夢特展有價票券，前往聯通漢芳、正大休閒茶園等商圈特約店家消費，即可享有店家專屬優惠；不僅如此，還可掃描店家專屬QR碼參加周周抽獎活動，有機會把超人氣的哆啦A夢造型小夜燈、哆啦A夢地毯、爆米花桶及展覽單人入場券等55項獎項帶回家。

觀傳局也推薦搭配台北旅遊網《樂遊台北》主題遊程，安排一日或二日小旅行，利用便捷的大眾運輸，輕鬆走訪12區特色景點。想暫時遠離城市喧囂、放鬆心情的話，不妨從充滿懷舊風情的新北投車站出發，漫步到北投公園，在綠意與溫泉交織的氛圍中享受療癒時光；也可選擇前往深受國內外旅客喜愛的西門町，拍照打卡彩虹地景，探訪歷史悠久的西門紅樓，並遊逛的西門町美國街，感受多元文化的城市魅力。