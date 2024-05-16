沒有島語！大巨蛋首波14家餐廳名單一次看　9家5／30搶先開幕

▲「TOK盡興食光」團隊汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」。（圖／TOK盡興食光提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東集團經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，今日公布首波進駐D區的14家餐廳，不過新聞稿名單中僅有13家，其中1家神秘的寫著「COMING SOON」。據了解，該餐廳是「漢堡排嘉」，開幕時間未定。

首波進駐大巨蛋的14家餐廳，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物等。其中9家5月30日開幕，4家6月25日開幕。

這次官方提到14家主題餐廳首次曝光，但新聞稿只有13家餐廳出現，編號2神秘的寫著「COMING SOON」，據了解，餐廳應該是漢堡排「嘉」，開幕時間未定，但SOGO不願正面回應這項傳聞。

以下為14家品牌簡介及開幕時間。

▲TOK 盡興食光-客家冠軍豬腳。（圖／遠東SOGO提供）

TOK盡興食光（5/30開幕）

TOK盡興食光是台北最美奶茶色咖啡廳「勺日」開姊妹品牌，團隊汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」，像是主餐的燉飯改以更具家庭感的炊飯，但保留了牛排、干貝等西餐食材，義大利麵則運用亞系醬料拌炒，並選擇更能吸附醬汁的細扁麵，也讓口感更具亞洲味。

▲週末炸雞漢堡俱樂部-快樂炸雞堡套餐。（圖／遠東SOGO提供）

週末炸雞漢堡俱樂部（5/30開幕）

常常跨界快閃的「週末炸雞俱樂部」，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，經典口味有「麻辣鍋炸雞」、「青龍炸雞堡」。

▲PRESERVE-完美大早餐。（圖／遠東SOGO提供）

PRESERVE（5/30開幕）

由MiaCucina在2023年推出的新品牌，不使用任何添加物，講究顧客健康吃的質與量，研發出鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、沙拉佐醬、漢堡的麵包以及西式點心等餐點。

▲螢火部落將自然、露營和美食結合。（圖／遠東SOGO提供）

螢火部落（5/30開幕）

餐廳將自然、露營和美食結合，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，呈現出令人垂涎的美味。

▲STAR HUTONG星胡同將燒肉與餐酒館融合。（圖／遠東SOGO提供）

STAR HUTONG星胡同（5/30開幕）

全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，將燒肉與餐酒館融合，提供跨國界的主題套餐，不出國即能享受到頭等艙的餐廳新體驗。

▲紫木槿韓餐酒館加入多種特色韓食和原創韓式調酒。（圖／築間餐飲提供）

紫木槿韓餐酒館（5/30開幕）

餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒。菜單以套餐為主，有水刺小膳、韓鍋、炸物、膳食、海鮮、飲料、甜點各式品項供選擇。

▲一風堂BAR IPPUDO是專為大巨蛋打造的全台首家旗艦店。（圖／遠東SOGO提供）

一風堂BAR IPPUDO（5/30開幕）

登台多年的一風堂，這次專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品。

▲掌門精釀與金蘭聯名商品。（圖／取自掌門精釀臉書）

掌門精釀啤酒餐廳（5/30開幕）

大巨蛋店內供應16款生啤酒，超過百種酒款不定期替換，滿足不同口味的愛好者。除了許多種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。

▲Lit Lit提供全天候早午餐酒吧服務。（圖／遠東SOGO提供）

Lit Lit（5/30開幕）

提供全天候早午餐酒吧服務，提供一個解放的空間，餐點貼近食材原型、提倡輕酒精，為目標受眾賦予新鮮無負擔的選擇。

▲武蔵野森珈琲Diner料理。（圖／遠東SOGO提供）

武蔵野森珈琲Diner（6/25開幕）

以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內裝設計，營造舒適悠閒的環境。店內提供瑞可達舒芙蕾鬆餅、各類麵飯食事、輕食沙拉、精緻日式甜點、精選咖啡。

▲SPORTS NATION的海鮮拼盤。（圖／遠東SOGO提供）

SPORTS NATION（6/25開幕）

屬於運動餐廳，有全視線觀賽螢幕與數位互動，將球場連結到酒場，同時也提供各式爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆。

▲大巨星港式飲茶餐酒館。（圖／遠東SOGO提供）

大巨星港式飲茶餐酒館（6/25開幕）

顛覆饕客對粵式料理的想像，港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡放慢腳步，放鬆享用餐酒。

▲湊湊火鍋．茶憩。（圖／遠東SOGO提供）

湊湊火鍋．茶憩（6/25開幕）

提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等美食，秉承一店一景設計，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，顛覆火鍋店固有印象。

▲「漢堡排嘉」2號店落腳台北大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉（未定）

「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」是日本東京人氣餐廳，台灣首家分店已於5月11日開幕。店裡提供國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

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