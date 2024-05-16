ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

沒有島語！大巨蛋首波14家餐廳名單一次看　9家5／30搶先開幕

▲TOK盡興時光餐點示意圖，TOK店景3D模擬圖。（圖／TOK盡興食光提供）

▲「TOK盡興食光」團隊汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」。（圖／TOK盡興食光提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東集團經營的大巨蛋商場，正式命名為「遠東Garden City」，今日公布首波進駐D區的14家餐廳，不過新聞稿名單中僅有13家，其中1家神秘的寫著「COMING SOON」。據了解，該餐廳是「漢堡排嘉」，開幕時間未定。

首波進駐大巨蛋的14家餐廳，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物等。其中9家5月30日開幕，4家6月25日開幕。

這次官方提到14家主題餐廳首次曝光，但新聞稿只有13家餐廳出現，編號2神秘的寫著「COMING SOON」，據了解，餐廳應該是漢堡排「嘉」，開幕時間未定，但SOGO不願正面回應這項傳聞。

以下為14家品牌簡介及開幕時間。

▲TOK 盡興食光-客家冠軍豬腳。（圖／遠東SOGO提供）

▲TOK 盡興食光-客家冠軍豬腳。（圖／遠東SOGO提供）

TOK盡興食光（5/30開幕）

TOK盡興食光是台北最美奶茶色咖啡廳「勺日」開姊妹品牌，團隊汲取東北亞跟東南亞的料理特色，並與西式餐酒融合出「新亞洲料理」，像是主餐的燉飯改以更具家庭感的炊飯，但保留了牛排、干貝等西餐食材，義大利麵則運用亞系醬料拌炒，並選擇更能吸附醬汁的細扁麵，也讓口感更具亞洲味。

▲週末炸雞漢堡俱樂部-快樂炸雞堡套餐。（圖／遠東SOGO提供）

▲週末炸雞漢堡俱樂部-快樂炸雞堡套餐。（圖／遠東SOGO提供）

週末炸雞漢堡俱樂部（5/30開幕）

常常跨界快閃的「週末炸雞俱樂部」，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，經典口味有「麻辣鍋炸雞」、「青龍炸雞堡」。

▲PRESERVE-完美大早餐。（圖／遠東SOGO提供）

PRESERVE（5/30開幕）

由MiaCucina在2023年推出的新品牌，不使用任何添加物，講究顧客健康吃的質與量，研發出鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、沙拉佐醬、漢堡的麵包以及西式點心等餐點。

▲螢火部落。（圖／遠東SOGO提供）

▲螢火部落將自然、露營和美食結合。（圖／遠東SOGO提供）

螢火部落（5/30開幕）

餐廳將自然、露營和美食結合，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，呈現出令人垂涎的美味。

▲STAR HUTONG星胡同。（圖／遠東SOGO提供）

▲STAR HUTONG星胡同將燒肉與餐酒館融合。（圖／遠東SOGO提供）

STAR HUTONG星胡同（5/30開幕）

全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，將燒肉與餐酒館融合，提供跨國界的主題套餐，不出國即能享受到頭等艙的餐廳新體驗。

▲紫木槿韓餐酒館加入多種特色韓食和原創韓式調酒。（圖／築間餐飲提供）

紫木槿韓餐酒館（5/30開幕）

餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒。菜單以套餐為主，有水刺小膳、韓鍋、炸物、膳食、海鮮、飲料、甜點各式品項供選擇。

▲一風堂BAR IPPUDO。（圖／遠東SOGO提供）

▲一風堂BAR IPPUDO是專為大巨蛋打造的全台首家旗艦店。（圖／遠東SOGO提供）

一風堂BAR IPPUDO（5/30開幕）

登台多年的一風堂，這次專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品。

▲掌門精釀與金蘭聯名商品。（圖／取自掌門精釀臉書）

掌門精釀啤酒餐廳（5/30開幕）

大巨蛋店內供應16款生啤酒，超過百種酒款不定期替換，滿足不同口味的愛好者。除了許多種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。

▲Lit Lit提供全天候早午餐酒吧服務。（圖／遠東SOGO提供）

Lit Lit（5/30開幕）

提供全天候早午餐酒吧服務，提供一個解放的空間，餐點貼近食材原型、提倡輕酒精，為目標受眾賦予新鮮無負擔的選擇。

▲武蔵野森珈琲Diner料理。（圖／遠東SOGO提供）

▲武蔵野森珈琲Diner料理。（圖／遠東SOGO提供）

武蔵野森珈琲Diner（6/25開幕）

以高原森林度假村為意象，將木質調森林系元素融入內裝設計，營造舒適悠閒的環境。店內提供瑞可達舒芙蕾鬆餅、各類麵飯食事、輕食沙拉、精緻日式甜點、精選咖啡。

▲SPORTS NATION的海鮮拼盤。（圖／遠東SOGO提供）

▲SPORTS NATION的海鮮拼盤。（圖／遠東SOGO提供）

SPORTS NATION（6/25開幕）

屬於運動餐廳，有全視線觀賽螢幕與數位互動，將球場連結到酒場，同時也提供各式爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆。

▲大巨星港式飲茶餐酒館。（圖／遠東SOGO提供）

▲大巨星港式飲茶餐酒館。（圖／遠東SOGO提供）

大巨星港式飲茶餐酒館（6/25開幕）

顛覆饕客對粵式料理的想像，港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡放慢腳步，放鬆享用餐酒。

▲湊湊火鍋·茶憩。（圖／遠東SOGO提供）

▲湊湊火鍋．茶憩。（圖／遠東SOGO提供）

湊湊火鍋．茶憩（6/25開幕）

提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等美食，秉承一店一景設計，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，顛覆火鍋店固有印象。

▲「漢堡排嘉」2號店落腳台北大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉（未定）

「漢堡排 嘉（ハンバーグ 嘉）」是日本東京人氣餐廳，台灣首家分店已於5月11日開幕。店裡提供國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 大巨蛋 遠東Garden City

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

年代旅遊案外案！員工疑似詐領代償金

年代旅遊案外案！員工疑似詐領代償金

身分證中3碼　飯店Buffet送海鮮盤

身分證中3碼　飯店Buffet送海鮮盤

住捷絲旅「萬元家庭房」1人850元起

住捷絲旅「萬元家庭房」1人850元起

開箱泰國自由行「最好買」景點！

開箱泰國自由行「最好買」景點！

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

「探索北橫」抽獎活動即將開跑！

「探索北橫」抽獎活動即將開跑！

台北觀光博覽會5/31起世貿登場

台北觀光博覽會5/31起世貿登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

Toyz送全台「珍重再見券」這樣領！

沒人搶喝！Toyz飲料店現場狀況直擊

南港車站必喝手搖杯要關了！

盤點「嘉義火車站」周邊美食清單！

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

飯店住宿券2559元起！爽住全台18分店

三重人私藏美食！鮮甜麵線蚵仔大顆飽滿

饗賓餐旅首間鐵板燒「旨醞」要開了！

手搖飲葡萄柚果粒茶今天買1送1！

與Kitty搭摩天輪！澳門飯店迎三麗鷗

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

大巨蛋首波14家餐廳名單一次看

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

年代旅遊案外案！員工疑似詐領代償金

身分證中3碼　飯店Buffet送海鮮盤

住捷絲旅「萬元家庭房」1人850元起

開箱泰國自由行「最好買」景點！

雅室牛排桃園藝文店5／18開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366