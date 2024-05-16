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Toyz飲料店現場狀況直擊！未見排隊人潮　民眾：免費的就換一下

記者蕭筠／台北報導

電競網紅劉偉健（Toyz）因3年前販賣大麻菸彈遭逮，遭法院判處4年2個月有期徒刑定讞，今（16）日正式入獄服刑。昨（15）日Toyz趁著入獄前一天開「珍重再見」直播，並宣布要請全台2300萬民眾免費兌換一杯「拾汣茶屋」飲料，即日起開放於全台門市免費換，《ETtoday新聞雲》直擊全台門市，並未出現排隊搶喝免費飲料人潮。

▲▼Toyz送拾汣茶屋飲料券排隊人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

▲Toyz入獄送拾汣茶屋飲料券未見排隊人潮 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

Toyz 15日晚間在直播中表示，想要請全台灣2300萬人喝一杯飲料當作「道別禮」，同步秀出一組QR Code，只要登入網站註冊會員，就能免費兌換一杯「拾汣茶屋」的飲料，兌換時間至他出獄為止，這麼做除了是為了感謝喜歡他的粉絲，同時也希望能與不喜歡他的人達成和解，「喜歡我討厭我都請你喝一杯飲料，特別是不喜歡我的人，一定要去換。」

▲▼Toyz送拾汣茶屋飲料券排隊人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼民眾表示是看到新聞且沒喝過才來換換看。

▲▼Toyz送拾汣茶屋飲料券排隊人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》稍早直擊拾汣茶屋各門市人潮，開門時間一到並沒有湧進大批民眾搶換免費飲料，台北、宜蘭、台中等店皆沒有出現排隊人流，一名蔡小姐就表示：「是因為看到新聞想說免費的就換一下。」另一位古先生則說：「從來沒有喝過這間飲料店，看新聞知道現在有免費喝的機會，剛好又經過，想說換來試試看。」

▲▼拾汣茶屋發放免費飲料券。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼拾汣茶屋「珍重飲料券」這樣領。

▲▼拾汣茶屋發放免費飲料券。（圖／記者蕭筠攝）

拾汣茶屋發放免費飲料，只要掃描QR Code後進入金筷子網站，畫面中會出現憑手機門號加入會員立即領取Toyz珍重再見券，接著填入手機號碼後會獲得簡訊驗證碼再輸入，即可於簡訊裡收到由金筷子官方發送的「珍重再見券」，接著點選連結下載QPP領券，同樣再以手機號碼登入、輸入驗證碼，就可在背包裡獲得拾汣茶屋「珍重飲料券」。

拾汣茶屋「珍重飲料券」即日起開放於全台門市免費兌換，可免費兌換「檸檬紅茶粉粿」或「蜜香粉果凍飲」2選1杯。

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關鍵字： Toyz 拾汣茶屋 飲料 入獄 門市 直擊

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