開箱紐西蘭必搭直升機！高山秘境著陸眺望湖景　降落雪地超夢幻

▲搭Wanaka Helicopters登上高山秘境，眼前是超夢幻瓦納卡湖景。（圖／Wanaka Helicopters提供）



記者周姈姈／紐西蘭報導

有人說「紐西蘭是世界上最後一片凈土」，而來到這片淨土，除了可以搭車觀光，或是漫步在城鎮之中，更能選擇搭直升機俯瞰整片美景！記者這次就在紐西蘭南島最美小鎮「瓦納卡」搭上直升機，最酷的是，能在一處高山秘境降落，眺望絕美瓦納卡湖，冬天更能在雪地著陸，被整片雪白包圍超夢幻。

「Wanaka Helicopters」位於紐西蘭南島最美小鎮－瓦納卡，Wanaka Helicopters除了提供直升機體驗之外，同時也是飛行學校，值得一提的是，如果你有看《不可能任務6：全面瓦解》，一定會被阿湯哥徒手抓直升機的場景震撼，其實這就是在紐西蘭米爾福德峽灣（Milford Sound）、皇后鎮（Queenstown）以及瓦納卡湖（Lake Wanaka）之間的三角區拍攝，若搭乘Wanaka Helicopters，也能親眼見證阿湯哥的拍攝地。

▲▼「Wanaka Helicopters」座落紐西蘭南島最美小鎮－瓦納卡。（圖／記者周姈姈攝）



▲搭上直升機之前，每位旅客都要量體重，並填寫個人資料。（圖／記者周姈姈攝）



▲機師也會詳細講解注意事項、飛行路線。（圖／記者周姈姈攝）

Wanaka Helicopters規劃多條觀景飛行路線，更可以進一步選擇要著陸1～2個地點，例如可以著陸在山頂上眺望整片瓦納卡湖，冬天也能著陸在雪地上，四周都是雪白世界，超級夢幻；另外還有提供直升機包機、婚禮、高山野餐等服務。

▲冬天還有機會搭直升機登陸雪地，四周是整片雪白世界，超級夢幻。（圖／Wanaka Helicopters提供）

更特別的是，Wanaka Helicopters還有推出客製化飛行體驗，會根據旅客的需求、時間量身打造獨一無二的飛行路線，業者表示，「這樣不僅能讓旅客在預約上更彈性，機師也能選擇不同的山頂著陸，帶給旅客更加不一樣的飛行體驗」。

▲「Wanaka Helicopters」除了提供多條觀景飛行路線之外，也能依照旅客需求客製化行程。（圖／記者周姈姈攝）



▲「Wanaka Helicopters」直升機停放基地。（圖／記者周姈姈攝）

▲記者搭乘的直升機最多可坐7人（包含機長），上直升機需繫好安全帶、戴好耳機。（圖／記者周姈姈攝）



記者這次體驗的直升機遊程是「Wanaka Experience」，時間約45分鐘至1小時，當時陰天微雨，直升機緩緩起飛，腳邊的瓦納卡小鎮、瓦納卡湖披上了一片薄薄的雲霧，雖然天氣不好，但別有朦朧美，接著機長選在一處山頂著陸，海拔約1300公尺高，踏上山頂的瞬間彷彿來到與世隔絕的仙境，此時雲霧包圍了整個山頂，夢幻程度爆表，不過機長對於這片風景不太滿意，他說，「天氣很不好，這樣的風景不是最美的，平常在這裡會看到整片超級美的瓦納卡湖景」。

▲記者搭乘直升機時，剛好天氣不佳，陰天微雨，看出去的風景別有寧靜朦朧美。（圖／記者周姈姈攝）



▲在飛行的過程中，機長也會介紹景點。（圖／記者周姈姈攝）

▲接著機長會降落在一處高山秘境。（圖／記者周姈姈攝）

▲提醒旅客，下直升機後，請勿站在直升機尾端，以免發生危險。（圖／記者周姈姈攝）

▲降落在山頂後，機長會帶著旅客一起走走、拍照。（圖／記者周姈姈攝）



▲雲霧繚繞的山頂，讓人彷彿一秒到了仙境。（圖／記者周姈姈攝）

▲紐西蘭的天氣千變萬化，當時突然起了大霧，不然平常站在這裡就能眺望整片瓦納卡湖（如首張圖）。（圖／記者周姈姈攝）

雖然有點可惜沒能看到清澈的瓦納卡湖景，但這就是旅行，偶爾都會有驚喜發生，就好比搭上直升機離開山頂時，雲霧又突然漸漸散開，這時往下俯瞰是平靜碧藍湖景以及一座一座翠綠島嶼，抓緊時間將每一個最美的瞬間都收進腦海裡，最後直升機返回基地，為這趟不可思議的飛行旅程劃下完美的句點，也期望下次再來，能遇見最美的瓦納卡。

▲接著繼續搭直升機飛行，雲霧又突然散開，底下出現碧藍湖景以及一座一座翠綠島嶼。（圖／記者周姈姈攝）

▲抵達直升機基地之前，雲霧散去得更快，整片綠油油配上遠方山景的小鎮景觀，超級療癒。（圖／記者周姈姈攝）