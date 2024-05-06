紐西蘭最美小鎮「瓦納卡」！漫步瓦納卡湖仙境　找尋湖中孤獨樹

▲擁有「紐西蘭南島最美湖邊小鎮」美名的「瓦納卡」，依山傍湖，四季呈現百變的美景。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／紐西蘭報導

被譽為人間最後一片淨土的「紐西蘭」，分為南島與北島，其中，南島擁有最美小鎮「瓦納卡」，絕對要加入人生必去的清單！在瓦納卡，一定要去宛如寶石般閃閃發亮的「瓦納卡湖」，找尋佇立於湖中的「孤獨樹」，更要入住擁有無敵瓦納卡湖景的酒店，將這片美景深深記在腦海裡。

「瓦納卡」（Wanaka）是紐西蘭南島一座唯美的小鎮，依山傍湖，座落瓦納卡湖（Lake Wanaka）南端，因此又擁有「紐西蘭南島最美湖邊小鎮」之稱，而瓦納卡湖是冰河融化後形成的湖泊，為紐西蘭第4大湖泊，同時也是紐西蘭第一長河－克魯薩河（Clutha River）的上游源頭。

▲「瓦納卡湖」是紐西蘭第4大湖泊，記者抵達時正好是秋天（3月～5月），整座湖染上整片金黃。（圖／記者周姈姈攝）



▲湖邊的白楊樹也變成金黃色。（圖／記者周姈姈攝）



「瓦納卡湖」四季呈現百變的風景，其湖水就像寶石般透明，非常清澈，在陽光的照射之下閃閃發光，偶爾又帶有一抹湛藍或翠綠的色澤，只有親自來過之後才能明白，瓦納卡湖究竟有多美。

▲瓦納卡湖的湖水宛如寶石般清澈。（圖／記者周姈姈攝）



瓦納卡湖還有一棵「孤獨樹」（ThatWanakaTree），孤獨佇立在平靜的湖面上，因此又有人稱之為「世界上最寂寞的樹」，吸引世界各地許多攝影師、遊客來朝聖，而孤獨樹其實是「爆竹柳」，俗稱「脆柳」，由於根部長年浸泡在湖中，生長極為緩慢，因此也造就這幽美的孤獨身影。

▲來到瓦納卡湖一定要朝聖佇立於湖中的「孤獨樹」。（圖／記者周姈姈攝）



▲瓦納卡湖邊有提供租借獨木舟、SUP的店家，讓旅客能在靜謐的湖中悠遊。（圖／記者周姈姈攝）

瓦納卡湖邊也有提供租借獨木舟、SUP的店家，讓旅客能划船悠遊在湖面上。在瓦納卡湖划船的過程中，每分每秒都能享受湖光水色包圍的療癒感，接著還能慢慢地划到孤獨樹旁，在這時候彷彿一切都靜止了，只剩下自己、瓦納卡湖與孤獨樹，靜謐的孤獨感讓人十分著迷，但也提醒划船的旅客，請勿划得太靠近孤獨樹，繼續讓這珍貴的美景永留存。

▲除了能散步至河邊看孤獨樹之外，也能划獨木舟或SUP至孤獨樹旁。（圖／記者周姈姈攝）



而來到瓦納卡小鎮，讓人只想一直停留在這美好時光中，待好幾天都捨不得離開，推薦擁有第一排瓦納卡湖景視野的酒店「Edgewater Hotel Wanaka」，這是瓦納卡小鎮成立以來開設的第2家酒店，於1986年7月開幕，完全可以說是瓦納卡湖角落的天堂，還能以不同角度欣賞孤獨樹的美。

▲「Edgewater Hotel Wanaka」擁有瓦納卡湖第一排絕佳視野，綠油油的草皮上築起106間房。（圖／記者周姈姈攝）



▲「Edgewater Hotel Wanaka」是瓦納卡小鎮成立以來開設的第2家酒店，於1986年開幕，至今幾乎所有客房都已翻新。（圖／記者周姈姈攝）

▲「Edgewater Hotel Wanaka」坐擁整片湖景，還能以不同角度欣賞孤獨樹。（圖／記者周姈姈攝）

▲秋天的瓦卡納湖怎麼拍都美。（圖／記者周姈姈攝）



「Edgewater Hotel Wanaka」至今幾乎所有客房都已整修過，但不變的是那永遠存在的瓦納卡湖美景；綠油油的草皮上築起106間房，分為客房（Hotel Rooms）、套房（Suite）、公寓式套房（Apartment），進到每間房就像在拆驚喜包，每間房窗外的風景都不同，正對湖景或園景，但只要走幾步路，瓦納卡湖就近在眼前，而夜幕降臨，抬頭一看是滿天星空。

▲記者入住的房型是高級客房（Premium Hotel Room），一進門要爬樓梯才能到臥室，躺床就能看湖景，超級療癒。（圖／記者周姈姈攝）

▲夜晚抬頭看滿天星空，用手機就能拍出超多星星。（圖／記者周姈姈攝）