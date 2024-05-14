高雄楠梓也有藏壽司！藍田路店5／21試營運　9折優惠連推14天

▲藏壽司高雄楠梓藍田路店5/21試營運。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司瞄準楠梓園區多元客群，開設楠梓藍田路店，5月21日開始試營運，以土藏屋造型打造千坪用餐空間。慶祝開出新店，品牌也祭出為期14天9折優惠。

藏壽司表示，選址楠梓區設立新店，主要是看好該科技產業園區的發展潛力、交通便利性以及周邊豐富的學區和住宅區，客源多元穩定。楠梓藍田路店總佔地千坪，提供233個座位，還有可容納超過50部汽機車的停車場，方便客人自行開車或騎車前往。楠梓藍田路店5月21日開始試營運，5月28日正式開幕。

▲延續與人氣明星「宇宙明星 BT21」的合作熱潮，藏壽司滿額贈從5月17日起至5月28日登場。（圖／藏壽司提供）

慶祝新店開幕，藏壽司楠梓藍田路店特別推出優惠活動，5月21日至6月3日，結帳時出示品牌粉專按讚評分畫面，或是追蹤品牌 Instagram完成指定步驟，即能享有9折優惠。

延續與人氣明星「宇宙明星 BT21」的合作熱潮，藏壽司滿額贈從5月17日起至5月28日登場，根據日期推出4波不同款式的BT21 Jelly Candy資料夾，凡是消費滿額及完成指定任務即可獲得。

▲藏壽司5月28日起推出限時7天的「鮭魚滿溢祭」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司5月28日起推出限時7天的「鮭魚滿溢祭」，包括豪華生鮭魚三貫、滿溢魚卵生鮭魚、鹽味生鮭魚海苔包，以及數量有限的「豪華螃蟹甲羅」。

▲壽司郎「報稅季」降價，這4款每盤30元。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎推出報稅季優惠，即日起4款商品特價30元，分別是赤蝦、北海道牛奶霜淇淋、玉米沙拉軍艦與鮭魚腹，除了赤蝦優惠期限只到5月19日外，其他3款都到5月31日。壽司郎提醒，優惠商品僅限內用，會以「白色壽司盤」提供，若遇到尖峰時段盤數不夠，將會以「黑色壽司盤」替代出餐，計算價格以菜單為主。

