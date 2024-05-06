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盤點桃園高鐵周邊美食！先吃古早味報紙蛋餅　爆餡香港煎包必收藏

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@ititshih1423、IG@kk.lwt.tw

文／ReadyGo

距離桃園國際機場約10公里的高鐵桃園站，不僅是與國際接軌的重要門戶，同時也是當地無可比擬的交通樞紐角色，更別說還有水族館、購物中心、電影院等豐富休閒空間，而若有機會來到這附近一帶，又有哪些必吃的桃園美食，本篇盤點了桃園高鐵周邊美食，無論是台式、日式還是美式通通都有，從早餐吃到下午茶和晚餐都沒問題，一起來看看有哪些。

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集結各式異國料理　評價超高的桃園高鐵周邊美食

大園手工報紙蛋餅
青埔人氣早餐「大園手工報紙蛋餅」，專賣蛋餅和肉羹麵線，而每一份蛋餅都是店家手工現擀現做的，可以選擇單蛋或是雙蛋，喜歡吃辣的也可以在點餐時告知要加辣。他們家的特色為訂做的古早味包裝紙，且蛋餅皮有點咬勁，刻意煎的微焦，整體吃起來不會過於油膩，我們特別推薦大家點雙蛋，口感層次會相對豐富，忍不住就一口接一口，瞬間完食。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ghostbang

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ghostbang

地址：桃園市大園區中正東路三段41號
電話：0972－384－470
營業時間：周日05：30－11：00、周二至周六05：30－10：30、14：00－18：00（周一公休）

300°STEAK
近幾年開幕的「300°STEAK」，裝潢時尚又質感，不說可能以為是高級餐館，但出乎意料的是平價牛排館，因此生意一直很好。300°STEAK提供經典沙朗、起司雞腿排、頂級無骨牛小排、櫻桃鴨胸、手切菲力牛排、霜降松阪豬等排餐，內用可玉米濃湯、飲料和霜淇淋吃到飽，而餐包還會爆漿，此外用餐環境也很舒適，建議大家先訂位，以免等太久。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ryanandkids

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ryanandkids

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ryanandkids

地址：桃園市中壢區公園路二段206號
電話：03－287－6505
營業時間：11：00－13:30、16：00－20：30

這位太太
愛吃韓式料理的朋友，請舉手！深受歡迎的「這位太太」，店址靠近華泰名品城，小小的店面裡頭是既溫馨又清新，主打韓式飯捲、辣炒年糕、韓國魚板串、大醬拉麵和療癒飲品等餐點。其中，幾乎每桌都會點的就是他們家的元祖飯捲，不僅帶著一些麻油的香氣，同時也吃得出食材新鮮，並且帶有脆脆的口感，清爽不油膩且份量十足。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@r.k_food

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@r.k_food

地址：桃園市中壢區春德路281號
電話：0963－693－080
營業時間：周日至周四11：00－20：00、周五11：00－17：00（周六公休）

1996 BURGER
「1996 BURGER」在網路擁有超高評價，店家堅持選用美國USDA Choice等級的原塊牛肉自絞而成，經手工拍打製成肉排，呈現食材最原始的風味與香氣，許多人都是一試成主顧。1996 BURGER空間走簡約溫馨風，環境亦乾淨明亮，如果你是第一次來，可以試試看海鹽焦糖牛肉堡、炙燒鳳梨牛肉堡等招牌，能感受到肉汁滿溢在口中，純粹的牛肉香氣。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@simonliu1

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@simonliu1

地址：桃園市大園區致遠一路126號
電話：03－287－7198
營業時間：11：00－14：30、16：30－20：00（周二公休）

來甲餃子
位在青埔國中旁的「來甲餃子」，以煎餃、水餃、牛肉捲餅而吸引人潮，而煎餃有高麗菜和韭菜口味，做法與冰花煎餃類似，咬下去不只外皮酥脆，滿滿的餡料還會瞬間爆汁，讓人吃得很過癮！除此之外，水餃也是韭菜和高麗菜兩中口味，餃子皮偏厚，帶有麵香和彈性，餡料也很飽滿，多汁鮮美，喜歡餃子的讀者可千萬別錯過。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hungryyy1992

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hungryyy1992

地址：桃園市中壢區永信路213號
電話：03－287－3056
營業時間：11：30－14：00、17：00－20：00（周日至周一公休）

河童Kappa
「河童Kappa」結合了咖哩飯和酒吧，裝潢為現代工業風設計，是中壢遠近馳名的時尚餐酒館。河童Kappa提供煎雞胸肉捲、炸雞腿肉塊、煎板腱牛、炸牡蠣、嫩煎梅花豬排等多種口味的咖哩飯，口味不是較為常見的日式咖哩，有點偏向是南洋風味，甘味中帶點些微辛口感，超級下飯。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zz.eatt

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@zz.eatt

地址：桃園市中壢區青峰路一段49號
電話：03－287－2878
營業時間：12:00－15：00、17：30－01：00

香港煎包
曾被多家媒體報導的「香港煎包」，由一對姊妹經營，兩人因為不希望香港父親的好手藝失傳，因此傳承了這份技藝。香港煎包是方形的，外觀與台灣的水煎包完全不同，更特別用潤餅皮作為外皮，內餡則分為牛肉、豬肉、蝦仁三種，包了半熟蛋和滿滿的高麗菜，份量相當厚實，外酥內餡多，建議大家一定要趁熱吃，體驗意猶未盡的美味。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kk.lwt.tw

地址：桃園市中壢區新生路三段828號
電話：0933－964－187
營業時間：14：00－17：30（周末公休）

蔥蔥
「蔥蔥」主打中式餐點，以包含主餐、三道小菜的套餐形式呈現，提供香檸蔥蔥醬燒五花飯、家常味蔥燒牛腩飯、老北京炸醬乾拌麵、鮮味菇菇紙包魚飯、剝皮辣椒冬瓜雞湯飯、鮮蝦炒板條、野生小卷海味米粉等餐點，單點的小菜則有麻香剁椒雞腳、私房手工紅油抄手、秘製鹹釀黃金蜆仔等等，且如果沒吃飽，每份主餐都可以免費加白飯、米粉或麵一次。

▲▼桃園美食 盤點桃園高鐵周邊必吃美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ititshih1423

地址：桃園市中壢區高鐵站前東路二段38號
電話：03－287－6663
營業時間：11：00－21：00

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