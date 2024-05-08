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5月米其林新入選餐廳出爐　高雄20年老店「春蘭割包」進榜

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布5月的新入選餐廳，共有8家進榜，除了首度有墨西哥菜被選進，還有以實驗精神研發麵食的創新店家、提供高級乾貨的粵菜餐廳、營養與健康導向的餐廳，以及道地台菜、刈包與鴨肉羹。

▲「麟聚」主打鮑、參、貝、肚等高級乾貨都吃得到。（圖／麟聚提供）

▲「麟聚」主打鮑、參、貝、肚等高級乾貨都吃得到。（圖／麟聚提供）

麟聚（台北）

擁有30餘年五星級酒店經歷的廚藝總監操刀，主打鮑、參、貝、肚等高級乾貨都吃得到，也少不了各種經典粵菜，像是焗蟹蓋。除了2種不同價位的個人套餐，餐廳也可以按顧客的預算與口味規劃菜單。

▲「Páng」主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理。（圖／取自Pang Taqueria / Pang Taco臉書）

▲「Páng」主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理。（圖／取自Pang Taqueria / Pang Taco臉書）

Páng（台北）

餐廳主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理，玉米餅皮每天新鮮製作，多種餡料口味中以胭脂樹籽手撕豬人氣最高，燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以台灣洛神花漬的紫洋蔥。

▲麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。（圖／取自麥謎食驗室臉書）

▲麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。（圖／取自麥謎食驗室臉書）

麥謎食驗室（台南）

餐廳名字取自台語「販售麵食」的諧音。廚房團隊均具備西餐背景，本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。菜單會隨著季節更換，佐料來自世界各地，包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜。

▲「寓點」的蘿蔔糕。（圖／取自寓點臉書）

▲「寓點」的蘿蔔糕。（圖／取自寓點臉書）

寓點（台南）

餐廳由移居台灣的香港人創立，所有點心均為店家親手製作，風味經過調整，同時著力復刻其童年點心滋味。熱門品項為四寶滑雞扎，呈現乾魚肚、腐皮、雞肉與芋頭的層次風味。

▲台南葉桑生炒鴨肉焿。（圖／取自米其林指南網站）

葉桑生炒鴨肉羹（台南）

老闆曾在嘉義經營鴨肉羹生意，於2021年選在南紡購物中心附近開設這家餐廳。其鴨肉羹的特色是以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，並配以清甜筍絲。米其林評審建議添加五印醋與少許辣椒粉享用，使味道層次更豐富。

▲春季主餐首度以海鮮為主角，選用特級章魚腳，低溫舒肥處理，入口柔嫩。（圖／御盟國際驛館提供）

▲春季主餐首度以海鮮為主角，選用特級章魚腳，低溫舒肥處理，入口柔嫩。（圖／御盟國際驛館提供）

AW Restaurant秋（高雄）

這是御盟國際驛館4間餐廳其中之一，提供正統法餐，具有營養師背景的陳博玄主廚，創作理念是將法式套餐結合中式料理，選用當令時蔬，以不同料理手法呈現食材精華。春季主餐首度以海鮮為主角，選用特級章魚腳，低溫舒肥處理，入口柔嫩。

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南網站）

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南網站）

賣塩順（高雄）

臨近高雄市立美術館，菜色以傳統家常台菜為主，適合親友聚會。米其林評審推薦老薑炒雞腿，採用上三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁，雖然製作耗時但值得等待。

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）

春蘭割包（高雄）

創立於2000年，憑著極佳味道、充足的用料和份量，很受在地客好評。米其林評審推薦綜合割包，其手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。客人可自選肉餡的肥瘦比例，也有供應素食割包。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 新入選餐廳

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