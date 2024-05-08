建議4人以上食用！台北直火燒烤餐廳推48盎司頂級紅屋牛排

▲WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳新推「紅屋牛排」。（圖／WILDWOOD提供）

記者黃士原／台北報導

台北市信義區的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳推出全新菜單，其中最大亮點就是重達48盎司的紅屋牛排，超大份量建議4人以上享用，售價8800元，須3日前預訂。

▲「紅屋牛排」選用美國USDA Prime等級、重達48盎司，並經過濕式熟成30天。（圖／WILDWOOD提供）

此次新菜單主打的「濕式熟成Porterhouse紅屋牛排」，售價8800元，選用美國USDA Prime等級、重達48盎司，並經過濕式熟成30天，駐店主廚吳思緯說明，此牛排的特色是經過燒烤梅納反應後，會帶有類似橡木桶味、果香的獨特香氣。

吳思緯表示，牛排本身以T字牛骨為中心，左右兩邊分別帶有紐約客和菲力兩塊，先以大火封肉鎖住肉汁，再回烤、靜置使溫度慢慢滲入中心，如此動作來回需6-7次。吳思緯也提到，一般料理25盎司的牛排，反覆燒烤加靜置到肉品完成上桌大約需要45分鐘，而48盎司的紅屋牛排重量翻倍，從料理開始到上桌，烤製過程需要1.5小時，因此須3日前預訂。

▲WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳的「爐烤現流鮮魚」。（圖／WILDWOOD提供）

▲WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳的炙烤蘆筍、蘑菇醬、培根」。（圖／WILDWOOD提供）

除了外焦內嫩的牛排外，爐烤現流鮮魚也是WILDWOOD招牌料理，吳思緯挑選新鮮肥嫩的現流鮮魚，像是紅條、石老、金線、馬頭、赤鯮等，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予其獨特煙燻氣息，並搭配清爽酸香的櫻桃番茄油醋，凸顯鮮魚本身的鮮甜海味。

▲乾杯集團推出第二波25周年慶活動「日本和牛祭」。（圖／乾杯集團提供）

另外，乾杯集團推出第二波25周年慶活動「日本和牛祭」，精選神戶牛、尾崎牛、近江牛三大銘柄和牛，5月中旬在旗下老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋本家、黑毛屋招待所，每周推出一款「銘炳和牛套餐」，5月14日首先登場的是尾崎牛套餐，5月22日是近江牛套餐，5月29日是神戶牛套餐，售價2580元起至4680元。

