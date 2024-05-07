ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

帶媽媽踏青去！三芝「山豬堀荷花田」牡丹蓮開4成　秘境搭車也能到

▲三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

▲「牡丹蓮」目前花況約3-4成。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

記者彭懷玉／台北報導

陽光滋潤大地，三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放，新北市景觀處表示，山豬窟共有三大塊荷花田，目前其中一塊牡丹蓮開花了，花況約3-4成，最佳賞花期約落在6月中旬，預計花期可到7月。

「山豬堀荷花田」是一處佛心開放的私人秘境，不同顏色的花朵映襯綠葉，放眼望去十分療癒，每年的5月底至8、9月開花，而今年又比去年更早開，碰巧開花時段適逢母親節，適合帶媽媽一起前來賞花，度過舒心的節日時光。

▲三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

▲山豬窟荷花田約在一共有三大塊花田，其中以「牡丹蓮」為先發。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

山豬窟荷花田約在一共有三大塊花田，其中以「牡丹蓮」為先發，目前花況約3-4成，因為一朵花有數十瓣花瓣，外型激似牡丹花，又因長得像觀音座蓮，而有「菩薩蓮」稱號，常成為畫家筆下的靈感泉源，且假使媽媽篤信佛教，更適合帶她來賞花。

▲三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

▲▼「牡丹蓮」目前花況約3-4成，因為一朵花有數十瓣花瓣，外型激似牡丹花。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

▲三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

另外兩塊地為桃紅色的台灣荷花，目前還沒有花苞，旅客不妨再耐心等等。「山豬堀荷花田」位在「馬偕醫學院」附近，若沒有交通工具，可搭捷運至淡水站下車，轉乘821、860、861、862、863、864、865、867、892路公車至「福成橋頭」下車，再步行約5分鐘左右可抵達「山豬堀荷花田」。

另外，新月橋板橋端「新海二、三期人工濕地」的荷花已全數盛開，預計持續到6月，新北市高灘處表示，上午9點至11點是光線最佳時段，建議可於此時來拍攝荷花之美，而樹林山佳荷花池還未開花。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花 花海旅遊 三芝區旅遊 山豬堀荷花田

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

推薦閱讀

搭車能到！三芝「山豬堀荷花田」開花

搭車能到！三芝「山豬堀荷花田」開花

台灣人出國最愛吃　居亞太區之冠

台灣人出國最愛吃　居亞太區之冠

林明健宣布離開Longtail

林明健宣布離開Longtail

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

台南底片迷必訪夯店搬家了！

台南底片迷必訪夯店搬家了！

紐西蘭最美小鎮「瓦納卡」

紐西蘭最美小鎮「瓦納卡」

花蓮港加碼免收郵輪靠泊花蓮港費用　提振震災後地方觀光

花蓮港加碼免收郵輪靠泊花蓮港費用　提振震災後地方觀光

台北大安伊普索凱悅尚選酒店5/14開幕

台北大安伊普索凱悅尚選酒店5/14開幕

「台灣電影星空音樂會」基隆登場

「台灣電影星空音樂會」基隆登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

「北部最大繡球花田」5/9開園

壽司郎「報稅季」降價

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

證件拿出來！爽玩樂園「只要1元」

一網站查「你出生到現在出國幾次」

搭車能到！三芝「山豬堀荷花田」開花

「內雙溪自然中心」免費入園時間曝

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

林明健宣布離開Longtail

熱門行程

最新新聞更多

搭車能到！三芝「山豬堀荷花田」開花

台灣人出國最愛吃　居亞太區之冠

林明健宣布離開Longtail

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

台南底片迷必訪夯店搬家了！

紐西蘭最美小鎮「瓦納卡」

花蓮港加碼免收郵輪靠泊花蓮港費用　提振震災後地方觀光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366