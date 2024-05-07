帶媽媽踏青去！三芝「山豬堀荷花田」牡丹蓮開4成　秘境搭車也能到

▲「牡丹蓮」目前花況約3-4成。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）

記者彭懷玉／台北報導

陽光滋潤大地，三芝區「山豬堀荷花田」已迎來牡丹蓮綻放，新北市景觀處表示，山豬窟共有三大塊荷花田，目前其中一塊牡丹蓮開花了，花況約3-4成，最佳賞花期約落在6月中旬，預計花期可到7月。

「山豬堀荷花田」是一處佛心開放的私人秘境，不同顏色的花朵映襯綠葉，放眼望去十分療癒，每年的5月底至8、9月開花，而今年又比去年更早開，碰巧開花時段適逢母親節，適合帶媽媽一起前來賞花，度過舒心的節日時光。

▲山豬窟荷花田約在一共有三大塊花田，其中以「牡丹蓮」為先發。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）



山豬窟荷花田約在一共有三大塊花田，其中以「牡丹蓮」為先發，目前花況約3-4成，因為一朵花有數十瓣花瓣，外型激似牡丹花，又因長得像觀音座蓮，而有「菩薩蓮」稱號，常成為畫家筆下的靈感泉源，且假使媽媽篤信佛教，更適合帶她來賞花。

▲▼「牡丹蓮」目前花況約3-4成，因為一朵花有數十瓣花瓣，外型激似牡丹花。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報 ）



另外兩塊地為桃紅色的台灣荷花，目前還沒有花苞，旅客不妨再耐心等等。「山豬堀荷花田」位在「馬偕醫學院」附近，若沒有交通工具，可搭捷運至淡水站下車，轉乘821、860、861、862、863、864、865、867、892路公車至「福成橋頭」下車，再步行約5分鐘左右可抵達「山豬堀荷花田」。

另外，新月橋板橋端「新海二、三期人工濕地」的荷花已全數盛開，預計持續到6月，新北市高灘處表示，上午9點至11點是光線最佳時段，建議可於此時來拍攝荷花之美，而樹林山佳荷花池還未開花。