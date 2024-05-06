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留有1／3現場位！詹記西門大世界沒訂位也有機會吃得到

▲300坪空間充滿90年代復古風！開箱詹記西門大世界　5月訂位近全滿。（圖／記者黃士原攝）

▲「詹記麻辣火鍋」西門大世界今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界今日開幕，雖然5、6月網路訂位已全滿，但仍有現場保留位，早上11點多就有數十位沒訂位的民眾排隊等候，其中有7組客人順利在12點進入用餐，其他人需要等上1.5小時到3小時。

▲早上11點多，已經有數十位沒訂位的民眾排隊等候現場座位，其中有7組客人順利在12點進入用餐。（圖／記者黃士原攝）

詹記麻辣火鍋第3間店「西門大世界」，選址西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓，今日中午12點正式開幕，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面。目前5、6月網路訂位已全滿，不過仍有現場保留位（約總座位的1/3），早上11點多就有數十位沒訂位的民眾排隊等候，有7組客人順利在12點進入用餐，其他人需要等上1.5小時到3小時。

▲詹記招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑。（圖／記者黃士原攝）

詹記表示，在登記用餐姓名與電話之後，可以離開現場去其他地方逛街，當有空位可以用餐時，會再打電話通知客人。若有客人取消訂位，等候時間會更短，像是2位來自香港的旅客，原本要等待1.5小時，因為有客人臨時取消訂位，幸運的能在中午12點多就入場用餐。

詹記麻辣火鍋創立於1994年，是許多麻辣火鍋愛好者的口袋名單，嘴饞想吃就去店裡報到，更是許多中港台藝人很愛去的麻辣火鍋店。店裡招牌鴨血一向很受好評，口感細緻嫩滑，曾經被香港雜誌選為台北市最好吃的鴨血。

▲猖狂的巨石浮雕，是通往詹記西門大世界的入口。（圖／詹記提供）

詹記第3間店落腳西門町，業者表示，這裡是許多台北人放置青春的地方，1990年代的西門町就是酷少年集散的聖地，借鏡過往的繁華景象，作為現在西門大世界的空間靈感，像是閃亮的七彩霓虹燈招牌、餐廳裡的大山大水造景與巨石浮雕、商業大廈中會遇見的藝品店展示櫥窗，以及當時才會出現的透明電梯，都融入裝潢設計中。

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