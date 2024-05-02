攜手西西里島60年肉品世家　台北君品酒店推出全新義大利牛排餐酒館

▲君品酒店推出全新牛排餐酒館Ciao。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在義大利擁有6家飯店、3間米其林星級餐廳的雲朗觀光集團，旗下台北君品酒店6樓的雲軒西餐廳轉型，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，打造全新義大利牛排餐酒館，提供台灣少見的西西里島特色料理與飲食文化，今日正式開幕。

▲義大利丁骨牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲Ciao臘腸拼盤與醃製小菜。（圖／記者黃士原攝）

君品酒店表示，有別於較易造成食材浪費的自助式吃到飽餐廳，也與Fine Dining餐廳做出區隔，全新Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia牛排餐酒館採用À la carte單點菜單，提供道地西西里島料理，並且結合分享、歡聚的飲食方式，讓食客饕客享受「剛剛好的餐飲美學」，希望能減少點餐浪費與廚餘的產生。

▲義式香腸。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌蔬菜千層麵。（圖／記者黃士原攝）

深耕西西里島近60年Pennisi家族，其所經營的Dai Pennisi餐廳位於島上的林瓜格洛薩小鎮，創始人Saro Pennisi曾是牧羊人，於1968年創設了屠夫職人肉舖，販售精選當地牛肉與古老品種豬肉等各式肉品，更自製手作風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸等。第二代接手時，進而結合開放式燒烤廚房，顛覆傳統的肉舖經營模式。

▲Ciao也復刻本店肉舖餐廳的百萬柴燒爐。（圖／記者黃士原攝）

Ciao牛排餐酒館延續「肉舖到餐桌」的定位，菜單內廣納各式西西里島傳統料理，除了經典義式各種醃製小菜、茴香柳橙沙拉與臘腸拼盤等，也引進了坊間較為少見的歐洲餐酒館的內臟料理，如薄切牛臀肉、碳烤新鮮牛肝及豬肝等。同時，Ciao也復刻西西里島本店肉舖餐廳的百萬柴燒爐，現場炙烤歐洲品種牛肉與手工自製肉品。

此外，餐廳冷藏熟成櫃裡展示由主廚遵循Dai Pennisi肉品世家傳統，經過熟成後的職人手工肉品。客人不僅可以在餐廳大快朵頤，也可以購買回家，在家中與親友分享西西里島傳統美味。Ciao座位數70席，單點菜色餐價自180元至6800元間，今日正式開幕。

▲「Reale Cucina Italiana」義式餐廳4月26日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，在竹北深耕13年，深愛饕客喜愛的「Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館」，曾連續兩年榮獲得義大利紅蝦餐廳評鑑二蝦肯定，主廚黃慶德今年首度北上展店，於台北市仁愛圓環商圈打造「Reale Cucina Italiana」義式餐廳，4月26日開幕，5月中旬前的訂位已全滿。

Reale Cucina Italiana菜單設計除了竹北彼刻的招牌菜色，也有特別為台北食客設計的限定料理，提供多樣義大利美食選擇。使用的食材則是他穿梭台灣各地挖掘的優質小農食材，包含彰化芳苑玫瑰鴨、彰化桂園農場烏骨雞蛋、宜陽牧場噶瑪蘭黑豚、埔里羅馬花椰菜、慢慢弄瑞可塔起司等。