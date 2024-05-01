勞動節加碼小確幸！　CoCo「大杯輕檸烏龍茶買1送1」只有今天

▲CoCo「21歲輕檸烏龍」今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

勞動節小確幸+1！人氣手搖飲品牌「CoCo」今（1）日祭出限時1天「21歲輕檸烏龍買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo今（1）日好友日祭出「大杯21歲輕檸烏龍第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，只要花55元就能喝到2杯，該飲品是使用新鮮檸檬原汁搭配輕焙烏龍茶，再放進新鮮檸檬果片1片，口感清爽又好喝，提醒須於官方LINE帳號領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲21PLUS、21風味館最新21熟客券限時吃。

另，喝手搖配速食肯定更過癮！21PLUS、21風味館新版「21熟客券」來了，其中，買1送1品項有「時蔬雞汁飯」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」及「蜂蜜綠茶」；第2件半價優惠品項則有「21香草烤半雞」、「風味手撕雞漢堡」及「烤雞溫蔬菜餐」。

加碼吃周五、六、日限定的「半雞菇菇餐」，較原價打出7折優惠，還有「烤雞買1送4」；周一、周三則還有「79折21香草烤半雞」、「77折香草烤雞腿·雙炸餐」，即日起至6月18日於全門市限定開吃，只要出示活動圖片即享優惠。