號召夫妻再度蜜月！業者推「結越久賺越多」優惠　最高1人折萬元

▲法國巴黎凱旋門。（圖／加利利旅行社提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼推出「先看房再參團」之後，加利利旅行社祭出「結越久賺越多」優惠，凡結婚滿10年至60年，報名參加歐美團，一人皆有1,000元至10,000元不等的折扣。業者透露，以「奧地利捷克超值10日旅」最划算，總費用108,900元，折後一人不用10萬元就能暢遊中歐10天。

當婚姻跨越每一個10年，代表又邁入下一階段，加利利旅行社發揮創意推出「蜜月浪漫運算」方案，提供歐美團至少1000元、最高1萬元優惠，夫妻只要秀出結婚證書或戶籍謄本，甚至當年的「喜帖」，即可享個人優惠，結婚50周年金婚以上，每人最高可享折扣5,000元；60周年鑽石婚，更可折1萬元。

▲北歐挪威羅浮敦群島。（圖／加利利旅行社提供）



若要一人折扣到1萬元，需結婚60年，意味可能夫妻倆都已80歲了，是否會擔心行程中較易發生狀況？業者對此表示，推薦的行程安排較為悠閒，且可以配合長輩步調的規劃，加上專業的領隊隨侍在側，以避免突發狀況發生，但業者同時也建議可以三代同堂的方式參與，與父母共享天倫之樂。

▲克羅埃西亞十六湖國家公園。（圖／加利利旅行社提供）



自解封以來，哪些地區最為熱賣？業者認為，歐洲長程線以看山看水，大口呼吸的行程最熱銷。像是德國瑞士、純瑞士、克羅埃西亞、北歐多國、純冰島行程；而日本短程線親子遊產品也受青睞，其中，像是有超級瑪利歐的大阪環球影城，以及美女與野獸的東京迪士尼樂園；另外關東至福列車7天行，以及關西老饕伊勢龍蝦和牛7天之旅也相當受民眾歡迎。

另外，雄獅旅遊夏季旅展即日起至6月3日開賣，長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅規畫一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市，長榮航空美加雙國12日132,900元起；還有7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」將會是全世界上前三大郵輪，雄獅獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日195,900元起。

▲雄獅夏季旅展開跑，獨家開賣海上烏托邦號、奧蘭多迪士尼13日195,900元起。（圖／雄獅旅遊提供）



歐洲則挑戰暑假市場最低價，德瑞10日體驗瑞士高山火車、360度旋轉纜車登上鐵力士山，以及萊茵河遊船，每人最低價93,900元起；澳洲雪梨燈光藝術節9日獨家包船，品嚐美食、近距離賞歌劇院與港灣大橋夜間燈光美景，每人91,800元起。每周另於官網送出驚喜折扣碼，結帳滿額再享最高千元折扣。