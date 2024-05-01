身分證拿出來！5月壽星來樂園「只要51元」　銅板價玩到爽

▲小人國主題樂園今（1）日推出勞動節2大門票優惠，5月壽星門票51元、30歲以下351元，提醒一定要帶好證件。（圖／小人國主題樂園提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今（1）日是「五一勞動節」放假一天，趕快把握時間出門玩了！就有樂園推出勞動節限定2大優惠，5月壽星只要拿出你的身分證，即可享超殺門票價51元，銅板價玩到爽；另外，30歲以下的人也可享好康，出示證件即可享優惠票價351元。

小人國主題樂園今（1）日推出快閃優惠，5月壽星來現場購票並出示相關證件，只要花51元就能入園爽玩整天；不僅如此，30歲以下的你(1993年5月2日後出生者)也有福了，一樣秀出相關證件，即可享優惠票價351元，相當於原價1050元打3.3折。

如果5月壽星沒辦法在今（1）日來玩也別難過，小人國主題樂園即日起至6月30日還有壽星雙重優惠，當月、當日壽星皆適用，需出示壽星本人證件正本＋生日COUPON，購票就送100元餐飲商品券，且壽星入園後，當日申辦無限暢遊卡還可享優惠價599元。

▲小人國生日COUPON。

劍湖山世界則是推出「2位女神同行999元」優惠，今（1）日至6月2日期間周六、日及國定假日皆適用，限生理女性或穿著裙裝男性，2人一起入園即可享購票優惠價999元，等於每人只要500元。

▲劍湖山世界自今（1）日至6月2日期間周六、日及國定假日推出女神專屬優惠，限生理女性或著裙裝男性，2人一起入園即可享組合優惠價999元。（圖／劍湖山世界提供）